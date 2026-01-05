Conozca la Fuerza Delta, las tropas de élite estadounidenses detrás del arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro

VIVA – Arresto del presidente Venezuela Nicolás Maduro por el equipo de elite Estados Unidos de América marcando una grave escalada en las relaciones entre Washington y Caracas.

Medios estadounidenses informaron que la operación fue realizada por Fuerza Deltala unidad de misiones especiales de élite del ejército estadounidense, en la mañana del sábado 3 de enero de 2026.

La noticia del arresto surgió después de que el presidente de EE.UU. Donald Trump subió un comunicado en Truth Social. Trump afirmó que Maduro y su esposa, Cilia Flores, habían sido arrestados y sacados en avión de Venezuela, justo cuando se llevaba a cabo una ofensiva militar a gran escala en el país.

Detenido el presidente venezolano Nicolás Maduro

Sin embargo, Trump no especificó qué unidad llevó a cabo la operación y no ha habido un comunicado oficial detallado por parte de las autoridades estadounidenses.

Informes de los medios estadounidenses, incl. Noticias CBS nombró a la Fuerza Delta como la unidad involucrada en la captura de Maduro. La Fuerza Delta es conocida como una de las fuerzas más secretas y mortíferas del ejército de los Estados Unidos.

Oficialmente, Delta Force se denomina 1.er Destacamento Operacional de Fuerzas Especiales – Delta o 1.er SFOD-D.

Citando a Military.com, esta unidad es la primera guardia de Estados Unidos en operaciones antiterroristas, incluida la captura o eliminación de objetivos de alto valor y el desmantelamiento de redes terroristas transnacionales. Sin embargo, el alcance de las funciones de Delta Force no se limita a estas operaciones.

Esta unidad suele llevar a cabo acciones directas, misiones de rescate de rehenes y operaciones encubiertas que requieren extrema precisión. En muchos casos, se dice que Delta Force colaboró ​​estrechamente con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).

Citando al Hindustan Times, estas tropas también han sido desplegadas para proteger a altos funcionarios estadounidenses durante sus visitas a zonas de conflicto.

En la estructura militar estadounidense, Delta Force está bajo el Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC), mientras que sus asuntos administrativos están a cargo del Comando de Operaciones Especiales del Ejército de EE. UU. (USASOC). Esta posición posiciona a Delta Force como una unidad que puede desplegarse rápidamente para las misiones más delicadas.

Delta Force fue formada en 1977 por Charles Beckwith, un oficial del ejército estadounidense que se inspiró en sus experiencias con las Fuerzas Aéreas Especiales británicas a principios de los años 1970. La necesidad de fuerzas antiterroristas de alta precisión se volvió más urgente después del fracaso de una misión de rescate de rehenes en Irán en 1980, en la que murieron ocho militares estadounidenses.