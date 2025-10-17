Conozca el servicio de WhatsApp ‘Report Pak Purbaya’ para reportar temas tributarios, ¿cómo funciona?

Jacarta – Ahora las personas pueden presentar más fácilmente quejas sobre impuestos y aduanas sin tener que venir a la oficina. A través del ‘Informe Señor Antiguo‘, las quejas pueden enviarse directamente a través de WhatsApp a Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewaal número 082240406600.

Lea también: Purbaya investigará 653 ​​billones de IDR en fondos gubernamentales ‘inactivos’ en los bancos



Este servicio se anunció oficialmente el jueves 16 de octubre de 2025. Este es un paso del Ministerio de Finanzas para aumentar la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia en el manejo de las quejas públicas.

Este servicio existe como respuesta a las necesidades de las personas que desean quejarse de problemas fiscales, incluidas quejas sobre funcionarios tributarios o de aduanas traviesos.

Lea también: Purbaya desviará el presupuesto no absorbido para pagar deudas



«Esto es para el público que tiene quejas sobre cuestiones fiscales o funcionarios tributarios, o funcionarios de aduanas que consideran estúpidos, o cualquier cuestión fiscal y aduanera», dijo Purbaya a los medios de comunicación en la Oficina de la Dirección General de Impuestos de Yakarta.

Lea también: Al comparar las economías de la era SBY y Jokowi, Purbaya destaca las fuentes impulsoras





Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa

Purbaya explicó que se había preparado un equipo especial del Ministerio de Finanzas para recibir y procesar cada informe entrante. Cada mensaje se recopilará y clasificará primero para determinar cuáles son procesables y cuáles son irrelevantes.

Este proceso es importante para que las quejas públicas puedan manejarse de manera efectiva y no quedar atrapadas en quejas menores o simplemente en críticas.

«Por supuesto, él (el informe) será validado primero, ¿verdad? O simplemente me hace preguntas, se queja aquí, se queja allí, y lo siguiente que sabes es que no hay (problema)», añadió Purbaya.

Esta validación garantiza que cada queja tenga una base clara y pueda ser seguida profesionalmente. Una vez validado el informe, el equipo realizará un seguimiento hasta resolver el problema.

Purbaya enfatizó que el objetivo de este servicio no es sólo recibir quejas, sino garantizar que el proceso de quejas sea transparente, justo y responsable.

«Lo validaremos primero. Una vez validado, está bien, haremos un seguimiento. Así que debemos seguir lo más de cerca posible hasta que nadie se queje más», explicó.

Gracias a la presencia del servicio ‘Report Pak Purbaya’, el público puede expresar más fácilmente sus quejas y al mismo tiempo aumenta la confianza del público en los servicios tributarios y aduaneros.