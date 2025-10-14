Conozca el Microshifting que es una nueva tendencia en el mundo laboral, ¿una señal de que la cultura de 9 a 5 está obsoleta?

Jacarta – En la era laboral moderna, pospandémica, muchos empleados están empezando a cuestionar la relevancia de un horario laboral rígido de 9 a 5. Después de probar la flexibilidad trabajar desde casa (FMH), ahora aparece tren recién nombrado microcambio. ¿Qué es eso?

El modelo de trabajo más extraño está empezando a ser ampliamente discutido en el mundo empresarial, porque ofrece el equilibrio entre la vida laboral y familiar con el que muchos profesionales han soñado durante mucho tiempo. Diferente del trabajo desde casa o del sistema híbrido, microcambio exige resultados, no asistencia de los empleados.

Esto significa que, siempre que el trabajo se complete dentro del plazo, los empleados son libres de dividir sus horas de trabajo en los bloques de tiempo que les resulten más eficientes.

Qué es eso Microcambio?

Ilustración del trabajo de hobby.

Informe de NDTV, microcambio es un posible estilo de trabajo empleado determinar su propio tiempo de trabajo en función de los ritmos de productividad personal. Porque, como se sabe, trabajar nueve horas al día, cinco días a la semana, hoy se considera obsoleto.

La pandemia ha abierto muchos ojos compañía que el trabajo se pueda realizar de manera eficiente sin tener que estar siempre en la oficina. Estos modelos tradicionales pueden ser adecuados para fábricas que requieren una fuerza laboral por turnos, pero ya no son relevantes para los trabajadores del conocimiento o aquellos que solo necesitan una computadora portátil y una conexión rápida a Internet para contribuir.

De acuerdo a Informe sobre el estado del trabajo híbrido de 2025 de Owl LabsAlrededor del 63 por ciento de los empleados ahora están de regreso en la oficina a tiempo completo. Sin embargo, el informe también observa resistencia: muchos trabajadores rechazan las normas porque quieren una mayor flexibilidad.

Trabajar en horario de oficina tampoco siempre es sinónimo de productividad. Muchos trabajadores se sienten más eficaces cuando se les da la libertad de determinar cuándo centrarse en el trabajo, descansar o completar asuntos personales.

Microcambio En sí mismo es un nuevo concepto que enfatiza dividir el tiempo de trabajo en pequeños bloques del día, no en largas sesiones de 8 a 9 horas sin parar. Este sistema permite a los empleados ajustar la jornada laboral a sus condiciones y necesidades personales, siempre y cuando se cumplan los objetivos.

Por ejemplo, los padres pueden optar por trabajar antes de que sus hijos se despierten, continuar trabajando mientras sus hijos están en la escuela, descansar durante el día y luego regresar a trabajar por la noche. De esa manera, los trabajadores siguen siendo productivos sin sacrificar tiempo familiar.