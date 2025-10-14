Conozca el Family Office que el ministro de Finanzas Purbaya confirmó que no recibirá inyecciones presupuestarias

Jacarta – Tema oficina familiar volvió a ser el centro de atención después de que el Ministro de Finanzas Antiguo Yudhi Sadewa enfatizó que el presupuesto estatal de ingresos y gastos (APBN) no se utilizará para la construcción de este proyecto. Como es sabido, anteriormente, el desarrollo oficina familiar propuesto por el presidente del Consejo Económico Nacional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.

«He oído hablar de este tema durante mucho tiempo, pero no importa. Si DEN puede construirse solo, entonces constrúyalo usted mismo. No desviaré el presupuesto allí», dijo Purbaya en la oficina de la Dirección General de Impuestos (DJP) del Ministerio de Finanzas, Yakarta, el lunes 13 de octubre de 2025.

Purbaya reveló que, aunque había oído hablar de los planes para construir una oficina familiar, no intervino de ninguna manera, ni siquiera brindó comentarios sobre el concepto propuesto. «Realmente no entiendo el concepto, aunque el presidente de DEN habla a menudo de ello. Sin embargo, nunca he visto el concepto, así que no puedo responder», dijo.

Hizo hincapié en que su objetivo sigue siendo gestionar la Presupuesto Presupuestario de manera oportuna y específica, así como garantizar que no haya fugas presupuestarias. «Si quieres (crear una family office), rezaré por ti», dijo Purbaya.

¿Qué es un Family Office?

Asesor Especial del Presidente para Digitalización y Tecnología Gubernamental, Luhut

Lanzando desde investopediaMartes, 14 de octubre de 2025, oficina familiar es una institución privada de gestión de patrimonio diseñada específicamente para servir a personas o familias ultra establecidas, generalmente con un patrimonio superior a 30 millones de dólares o alrededor de 495 mil millones de IDR.

El objetivo principal es gestionar y proteger el patrimonio familiar, al tiempo que se planifican estrategias de inversión, impuestos y asignación de activos para que sean sostenibles de generación en generación.

Aparte de la inversión, oficina familiar También puede manejar diversas necesidades no financieras, como la planificación de la educación de los niños, la gestión de viajes y los arreglos del hogar. Estos servicios suelen ser realizados por un equipo de profesionales dedicados a las necesidades de la familia.

En general hay dos tipos family office: family office unifamiliarque atiende a una sola familia, y oficina multifamiliarque atiende a varias familias a la vez.

Oficina multifamiliar más común porque los costos operativos se pueden compartir entre los clientes, lo que lo hace más eficiente. Función oficina familiar También flexible, puede centrarse en la planificación financiera y la inversión o incluso en la gestión del estilo de vida familiar.