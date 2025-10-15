Conozca el ‘Efecto Matcha’, la forma de disfrutar del lujo de la Generación Z en plena crisis económica

Jacarta – En medio de la presión económica global, la generación más joven parece tener su propia manera de sentirse “como en casa” sin tener que vaciar sus billeteras. Este fenómeno no es nada nuevo, pero ahora existe en una forma más moderna.

Si antes la gente compraba lápiz labial en tiempos difíciles para encontrar una pequeña satisfacción, ahora Generación Z encontrar su “mini lujo” bebiendo matchadesde zapatillas de deporte de edición limitada hasta productos cosméticos multifuncionales.

Este concepto se conoce como una nueva versión del «efecto lápiz labial», una teoría propuesta por Leonard Lauder, heredero de Estée Lauder, que afirma que los consumidores tienden a comprar pequeños artículos de valor emocional cuando reprimen grandes gastos.

Sin embargo, según los últimos informes PwCLa generación Z tiene una forma diferente de definir el lujo en medio de presiones financieras. «Los microlujos como el costoso matcha, las zapatillas reeditadas o los cosméticos que también sirven como cuidado de la piel, son ahora símbolos de relevancia cultural sin tener que gastar mucho dinero», escribió el informe de PwC, citado por Negocios adentror, rabu, 15 de octubre

Ali Furman, socio de PwC, explicó que para la Generación Z, el concepto de “lujo asequible” no se trata solo de lucir elegante, sino que también refleja la autoestima y la mejora de la calidad de vida. «Para esta generación, los resultados de los esfuerzos de superación personal son muy importantes», afirmó Furman.

Matcha y Tendencias”Afluencia asequible«

Matcha es uno de los ejemplos más destacados del informe. En el pasado, el té verde en polvo sólo se encontraba en los lineales de los supermercados. Ahora, gracias a TikTok y las tendencias de estilo de vida saludable, el matcha se ha convertido en un ritual popular entre los jóvenes.

“Donde el matcha solía estar solo en el pasillo del té, ahora es un ritual energético relajante y mucho más atractivo para los consumidores de la Generación Z”, dice Furman.

Esta tendencia también está en línea con el estilo de vida cambiante de la Generación Z, que es más consciente de su salud, pero aún quiere lucir elegante. En lugar de comprar un bolso de lujo o un auto nuevo, prefieren productos que se sienten “premium” en la vida cotidiana, pero que aún están a su alcance.

Según un informe de PwC, la generación Z planea reducir el gasto en vacaciones hasta un 23 por ciento este año, mucho más que la generación millennial, que sólo recortó un 1 por ciento. Por el contrario, la Generación X y los baby boomers en realidad planean aumentar ligeramente su gasto.