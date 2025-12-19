Conozca el concepto japonés de hogar inteligente

Depok, VIVA – Borrador hogar inteligente continúa desarrollándose junto con los cambios en los estilos de vida urbanos. En el enfoque japonés, la tecnología no se enfatiza excesivamente, sino que se diseña para integrarse naturalmente en el espacio habitable.

El diseño arquitectónico es una base importante en este concepto. La distribución espacial se hace simple y funcional con iluminación natural y una circulación de aire óptima para respaldar una calidad de vida más saludable.

Luego, la tecnología completa el diseño a través de un sistema doméstico inteligente integrado. Los ajustes de iluminación, seguridad y dispositivos domésticos se pueden controlar de manera eficiente y práctica.

La singularidad de la casa inteligente de estilo japonés radica en la ubicación oculta de la tecnología. Las instalaciones de cableado, aire acondicionado y sistemas de seguridad están cuidadosamente diseñadas para no perturbar la estética interior.

El aspecto de la seguridad es una preocupación importante en los conceptos residenciales modernos. La presencia de sensores inteligentes, cámaras de vigilancia y sistemas de cerraduras digitales ayuda a crear una sensación de seguridad sin sentirse rígido.

Además de la seguridad, la eficiencia energética también es un elemento importante. Se utiliza la tecnología para regular el consumo de electricidad y agua de una manera más mensurable, en línea con los principios de sostenibilidad.

Este enfoque está en línea con la filosofía japonesa que enfatiza la armonía entre los humanos y la naturaleza. La casa no es sólo un lugar para vivir, sino también un espacio para mantener el equilibrio en la vida.

El uso de energías renovables como los paneles solares refuerza aún más este concepto. Esta solución se considera capaz de proporcionar beneficios a largo plazo para los residentes y el medio ambiente.

Este concepto está empezando a aplicarse en el desarrollo inmobiliario moderno en Indonesia. La colaboración entre desarrolladores locales y socios japoneses proporciona estándares residenciales con alta precisión y calidad mantenida.

En la zona sur de Yakarta, el concepto de hogar inteligente de estilo japonés está presente a través del desarrollo de Gardens at Candi Sawangan. Esta zona residencial de unas 250 hectáreas está diseñada como un municipio integrado y respetuoso con el medio ambiente.

Uno de los grupos que lleva este concepto es Morizono, resultado de una colaboración entre PT Graha Perdana Indah y Sumitomo Forestry Indonesia. Esta residencia está equipada con un completo sistema de hogar inteligente, paneles solares y un diseño arquitectónico que enfatiza la iluminación natural y la circulación del aire.

Según el director de PT Sumitomo Forestry Indonesia, Toyosada Shima, las viviendas modernas deben proporcionar valor a largo plazo a sus residentes. «No sólo construimos casas, sino que también presentamos valores de vida que priorizan el confort, la sostenibilidad y la calidad a largo plazo», afirmó, citado en un comunicado oficial, el viernes 19 de diciembre de 2025.