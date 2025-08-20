Conozca el abrazo de trabajo, una nueva tendencia profesional que hace que la Gen Z no esté dispuesta a mudarse al trabajo

Yakarta, Viva – En los últimos años, el término «salto de trabajo» o a menudo se mudó trabajar Hazte popular, especialmente entre la generación más joven que quiere subir rápidamente a la carrera. Sin embargo, tren Esto ahora está empezando a cambiar.

Muchos trabajadores, especialmente la Generación Z, eligen sobrevivir en la misma compañía, incluso en un período de tiempo más largo que antes.

Este fenómeno marca un cambio fundamental en el comportamiento profesional. Incertidumbre económica, presión inflacionaria y avances tecnológicos, en particular AIInfluir en la forma en que los trabajadores miran la estabilidad de su trabajo.

En lugar de buscar nuevas oportunidades, muchos ahora se centran en mantener su posición actual para minimizar los riesgos. Esta tendencia se conoce como un «abrazo de trabajo» o una tendencia a mantenerse estrechamente al trabajo que tienen, como si fuera una prioridad en la vida profesional.

¿Qué es el abrazo de trabajo?

Según el informe de Korn Ferry, un consultor de la organización global, «abrazar el trabajo» es un comportamiento donde empleado Abstenerse de mover trabajos a pesar de que hay una nueva oferta. El informe muestra que esta tendencia aumentó significativamente entre los trabajadores, especialmente la Generación Z, que informaron fuertes intenciones de permanecer en su posición al menos en los próximos seis meses.

Estos datos están respaldados por el Informe de consultoría de Eagle Hill que muestra que los indicadores de las percepciones de empleo, a saber, las opiniones de los empleados sobre las oportunidades de trabajo exteriores, alcanzando el punto más bajo desde el comienzo de la medición.

Los principales factores que fomentan el abrazo de trabajo incluyen la incertidumbre del mercado laboral, la influencia de la IA y la eliminación del trabajo masivo. Según Challenger, Gray & Christmas, hasta finales de julio de 2025, se eliminaron más de 800,000 empleos en los EE. UU., El número más alto desde la pandemia global de 2020.

Mientras tanto, el crecimiento del nuevo trabajo se desaceleró dramáticamente, donde solo se crearon 73,000 empleos en julio de 2025, por debajo del promedio mensual anterior de 111,000. Esta condición hace que muchos empleados sean reacios a correr el riesgo de mudarse de empleos.

La razón de la generación Z y otros empleados eligieron el abrazo de trabajo

1. Incertidumbre económica

Las fluctuaciones del mercado, la alta inflación y las políticas comerciales inciertas hacen que los trabajadores sean más cuidadosos al tomar decisiones profesionales.

2. Efecto de la IA en el trabajo

Muchos puestos ahora están amenazados con la automatización, por lo que los empleados son reacios a dejar una posición relativamente segura.

3. La estabilidad es más importante que el salario

El estudio de Ferry Korn muestra que el mejor desempeño solo se mueve si están muy insatisfechos o hay una oferta de compensación significativa.

4. El mercado laboral es menos prometedor

Con oportunidades de empleo limitadas, abstenerse en la posición actual es una estrategia segura.

5. Inversión en empleo

El abrazo de trabajo permite a los empleados construir una reputación, habilidad y red a largo plazo en la misma compañía.

El impacto en la empresa y el reclutamiento

Para los reclutadores de la empresa y la gerencia, el abrazo de trabajo trae desafíos y oportunidades. Por un lado, el reclutamiento se vuelve más difícil porque los empleados ya no son fáciles de mover.

Sin embargo, por otro lado, esta tendencia alienta a las organizaciones a centrarse más en la retención, el desarrollo del talento y desarrollar la lealtad de los empleados. La inversión en capacitación, reconocimiento y bienestar de los empleados puede ser una estrategia para mantener los mejores talentos.

En conclusión, el abrazo de trabajo refleja los cambios prioritarios en la generación más joven y los trabajadores en general. En lugar de buscar nuevos empleos para beneficios financieros o de estado, muchos ahora son más respetuosos con las oportunidades de estabilidad, seguridad y desarrollo a largo plazo en el lugar de trabajo actual.