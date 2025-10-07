Conozca al ministro de Finanzas Purbaya, el gobernador de Sumatra Occidental pidió al gobierno central que pague los salarios de los funcionarios de las regiones

Yakarta, Viva – Gobernador de Sumatra Occidental (Alarde) Mahyeldi Ansharullah pidió que el gobierno central sea responsable del pago salario empleados del gobierno (PNS) el área en el futuro. Esto se transmitió después de que la reunión con el ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, discutiera la reducción de las transferencias a la región (TKD).

Explicó que la esperanza respondida a la reducción de TKD tuvo un impacto significativo en la capacidad de los gobiernos locales para financiar a los empleados. Entonces, el desarrollo de infraestructura que es una prioridad para los servicios públicos también se ve afectado.

«Esperamos que estos puedan ser todos los salarios de este empleado si es posible desde el centro de todo, sí lo esperamos», dijo Mahyeldi reunido en la Oficina del Ministerio de Finanzas, Yakarta, el martes 7 de octubre de 2025.

Según él, una reunión con el Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, se convirtió en un lugar para presentar aportaciones de los jefes regionales. Especialmente en lo que respecta a las condiciones reales de las finanzas regionales tras la reducción de la asignación de fondos de transferencia centrales.

Según él, la reducción de los fondos de asignación general y de los fondos de participación en los beneficios aumenta la carga de la región en medio de la creciente exigencia presupuestaria para pagar a los empleados públicos con un Acuerdo de Trabajo (PPPK). Luego, realizar varios programas de desarrollo prometidos a la comunidad.

«¿Por qué? Esto es una conexión con DAU, también es una reducción, mientras que desde el Ministerio del PAN-RB designamos a PPPK y a los empleados de ayer, mientras que la financiación se carga a las regiones. Por lo tanto, esperamos que estos puedan ser todos los salarios de este empleado, si es posible, de todos los centros», dijo.

Ilustración del Aparato Civil del Estado o ASN

Mahyeldi afirmó que el equilibrio fiscal entre el centro y la región es importante para que la agenda de desarrollo y servicios públicos pueda continuar a pesar de la eficiencia presupuestaria del gobierno central.

Durante la reunión, todos los jefes regionales transmitieron aspiraciones similares y esperaban que se tomaran medidas concretas para garantizar la sostenibilidad fiscal regional.

Es optimista en que la comunicación constructiva entre los gobiernos central y regional producirá nuevas políticas que sean justas, sostenibles y capaces de mantener la estabilidad financiera regional y el crecimiento económico nacional.

«Es de esperar que con nuestra reunión de hoy TKD pueda aumentar nuevamente o volver a ser devuelto. O como algunas de las opciones que transmitimos anteriormente, está relacionada con los salarios de los empleados, si es posible, la responsabilidad central», dijo.