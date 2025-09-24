Conozca al jefe Boeing en los Estados Unidos, Rosan y el director gerente de Garuda negociarán la compra de la aeronave

Yakarta, Viva – Director Ejecutivo (CEO) Danantara, Rosan Roeslanicelebrar una reunión con Presidente de Boeing GlobalBrendan Nelson, en los Estados Unidos (EE. UU.).

Esto se hizo al margen de una serie de actividades, para acompañar al presidente Prabowo Subianto para llevar a cabo varias agendas durante su visita de trabajo esta vez.

A través de cargas en Instagram @Rosanroeslani, Rosan explicó que esta reunión se celebró para discutir la cooperación estratégica entre Indonesia y Boeing en el sector de la aviación.

Ministro de Inversión y Resas Continuas, así como CEO y Antara, Rosan Roeslani

«Una reunión con el Presidente de Boeing Global, el Sr. Brendan Nelson en Nueva York, discutió la cooperación estratégica en el campo del desarrollo del sector de la aviación», dijo Rosan por Instagram @Rosanroeslani, miércoles 24 de septiembre de 2025.

En la exhibición de videos en la carga, CIO y Antara, Pandu Sjahrir y PT Garuda Indonesia (Persero) Director, Wamildan Tsani, que ayudó a acompañar a Rosan en una conversación con el jefe global de Boeing.

Rosan afirmó que el gobierno indonesio abrirá un espacio de renegociación para un mejor acuerdo con Boeing, incluso en términos de precio, horario de envío, a especificaciones.

«También abrimos una sala de renegociación por contrato para que Indonesia pueda obtener un mejor acuerdo, en términos de precio, horario de envío y especificaciones», dijo Rosan.

Dijo que la reunión con funcionarios de Boeing fue un paso importante en un esfuerzo por fortalecer las relaciones con los socios globales.

«Y enfatiza el optimismo del futuro de los vuelos indonesios», dijo.