Conozca a Liam Rosenior, el nuevo entrenador del Chelsea

VIVA – Chelsea designado oficialmente Liam Rosenior como nuevo entrenador, en sustitución de Enzo Maresca, destituido por la dirección de los blues.

Este nombramiento llamó inmediatamente la atención del público, considerando que Rosenior no es un entrenador de gran nombre en el panorama del fútbol europeo.

La decisión del Chelsea de contratar a Rosenior se consideró bastante valiente. El técnico británico manejó anteriormente Estrasburgoun club de la Ligue 1 francesa que también es propiedad de Todd Boehly y Clearlake Capital a través del grupo BlueCo.

Esta conexión estructural hace que la decisión del Chelsea de fichar a Rosenior sea aún más interesante de destacar.

Rosenior estaba en su segunda temporada con Estrasburgo cuando el club del oeste de Londres se acercó a él. Es conocido como un entrenador joven con un enfoque moderno, aunque no ha conseguido ni un solo trofeo en su carrera como entrenador.

La carrera de Rosenior como entrenador comenzó en 2018, cuando fue nombrado entrenador asistente del Brighton & Hove Albion U-23. Desde entonces, su trayectoria como entrenador ha seguido ascendiendo, aunque todavía no ha conseguido ningún título de campeonato.

Con Estrasburgo, Rosenior obtuvo logros bastante sólidos. En su primera temporada, logró que el club apodado Le Racing terminara en séptimo lugar en la clasificación final de la Ligue 1. Estos resultados llevaron al Estrasburgo a aparecer en la Liga de Conferencias de la UEFA.

No sólo tuvo un buen desempeño, el Estrasburgo, bajo la dirección de Rosenior, también logró avanzar a los octavos de final de la Conference League. Este logro se convirtió en una nota importante en su trayectoria como entrenador.

Antes de dirigir Estrasburgo, Rosenior hizo carrera en Inglaterra. Una vez se desempeñó como entrenador interino del Derby County y entrenó al Hull City. Aunque no ha entregado ningún trofeo en ninguno de los clubes, su actuación sigue siendo apreciada.

Junto con el Hull City, Rosenior incluso fue nominado como Mánager del Campeonato de la Temporada 2023/2024. Se consideró exitoso después de llevar al Hull City a terminar en séptimo lugar en la clasificación final, casi irrumpiendo en la zona de play-off de ascenso.

Ahora, el mayor desafío le espera a Rosenior en Stamford Bridge. Con su condición de sin título y su mínima experiencia en la élite, las altas expectativas del público del Chelsea serán una verdadera prueba para que el joven técnico demuestre su capacidad en uno de los clubes gigantes. primera división.