Conozca a LEMON, el ídolo principal del J-Pop de Indonesia y su nueva canción

Jacarta – La industria musical indonesia vuelve a estar animada por la presencia de grupos de ídolos con matices de J-Pop que actualmente se están robando la atención del público. LIMÓN. Bajo la dirección de Super Jack Entertainment, una agencia japonesa con amplia experiencia en la industria de los ídolos, LEMON está aquí para traer un nuevo color a la escena del entretenimiento de Indonesia con un concepto musical que combina el fuerte carácter del J-Pop y un toque de la cultura indonesia.

Hace poco, LEMON lanzó oficialmente su último sencillo titulado “Level Up!”, una canción que interpreta la vida como un videojuego lleno de desafíos, procesos y oportunidades para seguir creciendo. ¡Vamos, desplázate más!

Con un arreglo alegre y un ritmo enérgico, esta canción transmite un mensaje optimista para no darse por vencido ante el fracaso y seguir avanzando ante cada obstáculo que se presente.

Este significado también refleja el viaje de LEMON con su base de seguidores leales llamados Lemories. Desde sus inicios, el apoyo de los fans se ha convertido en una parte importante del desarrollo del grupo, como puntos de experiencia que fomentan una mayor calidad en cada actuación. Ese espíritu de crecer juntos es también lo que hace que «Level Up!» como representación real de la cercanía de LEMON y Lemories.

LEMON se fortalece con nueve miembros talentosos, a saber, Michiko, Rehanna, Jacklin, Shinta, Andrea, Cherlyn, Naura, Ratu y Kilen. La presencia de cada integrante con su propio carácter y singularidad le da su propio color a la identidad del grupo, tanto en el concepto, la voz y la coreografía mostrada.

Al ingresar al segundo año de su carrera, LEMON está mostrando avances significativos en varios aspectos. Desde el desarrollo de conceptos de interpretación, una musicalidad cada vez más madura, hasta la participación activa en la construcción de relaciones estrechas con los fans.

Estos esfuerzos han contribuido a enriquecer el ecosistema de la industria de los ídolos en Indonesia, que ahora se está desarrollando cada vez más con la presencia de grupos estándar japoneses.

Como forma de agradecimiento por un viaje de dos años lleno de desafíos y logros, LEMON también anunció planes para realizar su Concierto del Segundo Aniversario en mayo de 2026. Se proyecta que esta celebración será un momento especial para que LEMON y Lemories celebren su unión y el proceso de subida de nivel por el que han pasado.