Conozca a Gustavo Petro, el presidente de Colombia que se convirtió en el objetivo de Trump después de Maduro

VIVA – Declaración Presidencial Estados Unidos de América Donald Trump quien mencionó al presidente Colombia Gustavo Petro como “próximo” marca una nueva escalada de las tensiones de Washington con América Latina.

Esta amenaza surgió después de que Estados Unidos arrestara al presidente. Venezuela Nicolás Maduroque ha sido el principal objetivo de la política exterior de Trump en la región.

Estos comentarios no sólo enfatizan la actitud de confrontación de Trump, sino que también arrastran a Colombia, un antiguo aliado de Estados Unidos, al vórtice del conflicto geopolítico que hasta ahora se ha centrado en cuestiones de drogas, petróleo e influencia regional.

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, pronunció un discurso el miércoles por la noche.

Trump hizo la amenaza cuando se le preguntó sobre posibles comunicaciones con Petro. Consideró que el líder colombiano es «bastante hostil» hacia Estados Unidos y acusó a su país de estar directamente involucrado en la producción y distribución de drogas hacia EE.UU.

En su declaración, Trump dijo que Colombia tenía instalaciones de producción de cocaína que, según dijo, abastecían directamente al mercado estadounidense. Advirtió a Petro que «entre en razón» o afronte las consecuencias, y señaló que Colombia podría ser el próximo objetivo después de Venezuela.

Durante meses, Trump ha presionado agresivamente al gobierno de Nicolás Maduro y lanzado repetidamente ataques verbales contra Petro. El presidente de Estados Unidos incluso llamó a Petro “traficante de drogas ilegales”, acusación que el gobierno colombiano ha negado sistemáticamente.

La declaración de Trump del miércoles fue vista como la señal más explícita sobre una posible acción estadounidense contra Colombia, aunque sin explicar los pasos concretos en cuestión. Por otro lado, Petro enfatizó que estas acusaciones son infundadas e ignoran que Colombia ha sufrido enormes pérdidas durante décadas en la guerra contra las drogas.

Petro también cree que los pasos de Estados Unidos en la región están más impulsados ​​por intereses energéticos que por esfuerzos para erradicar los narcóticos. Según él, el principal objetivo de Washington es el control del suministro de petróleo, no la democratización de Venezuela ni el control del narcotráfico. «El petróleo está en el centro del problema», dijo Petro.

Las tensiones aumentaron después de que Trump confirmara la incautación de un petrolero frente a las costas de Venezuela. Se espera que esta acción empeore las relaciones de Estados Unidos con Caracas, además de provocar una reacción en la región.

En los últimos meses, Estados Unidos ha ampliado sus operaciones militares en América Latina con el pretexto de luchar contra el narcotráfico. El gobierno estadounidense desplegó marines, buques de guerra, aviones de combate, bombarderos, submarinos y drones. La operación tuvo como objetivo las llamadas organizaciones “narcoterroristas” y sus embarcaciones.