Conozca a Gregory Abel, el sucesor de Warren Buffett en Berkshire Hathaway

Jacarta – Su retiro Warren Buffett desde la silla director ejecutivo (CEO) Berkshire Hathaway a finales de 2025, lo que marcará el fin de una era en la historia empresarial mundial. Durante casi seis décadas, Buffett ha sido conocido como un inversionista legendario con una extraordinaria reputación por seleccionar acciones y construir conglomerados gigantes por valor de billones de dólares.

Aunque el tema de la jubilación viene circulando desde hace tiempo, la decisión oficial de Buffett todavía sorprendió a muchos inversores de todo el mundo.

Detrás de esta gran noticia, la atención del público se centró inmediatamente en un nombre: Gregory E. Abel. Esta figura, que durante años ha sido considerada la heredera del trono de Berkshire Hathaway, finalmente asumió el liderazgo de la empresa con una valoración de alrededor de 1,1 billones de dólares o el equivalente a Rp. 18.370 billones.

Entonces, ¿quién es realmente Gregory Abel y por qué Warren Buffett confió el futuro de su empresa a este hombre? La siguiente información completa se resume de Los New York TimesViernes 2 de enero de 2025.

¿Quién es Gregorio Abel?

Gregorio Abel, o Greg Abelse ha desempeñado como vicepresidente de negocios no relacionados con seguros de Berkshire Hathaway desde 2018. Ahora, con 62 años, Abel es responsable de 189 de las unidades de negocios operativas de Berkshire, desde BNSF Railway, Berkshire Hathaway Energy, hasta marcas de consumo como Dairy Queen, Fruit of the Loom, Brooks Running Shoes, Justin Boot, NetJets y Borsheims Jewelry.

Abel nació en Edmonton, Alberta, Canadá. Tiene experiencia como contador y se unió a Berkshire en 2000, cuando Warren Buffett compró una participación mayoritaria en MidAmerican Energy. En ese momento, Abel se desempeñaba como presidente de la empresa. Su carrera siguió ascendiendo hasta que MidAmerican finalmente cambió su nombre a Berkshire Hathaway Energy en 2014.

En 2018, Abel fue nombrado oficialmente vicepresidente, una medida ampliamente vista como una señal de sucesión. Este estatus fue confirmado directamente por Buffett en 2021. «Los directores acordaron que si me pasa algo esta noche, Greg se hará cargo mañana por la mañana», dijo Buffett en una entrevista con CNBC, hace algún tiempo.

Fuera del mundo empresarial, Abel es conocido como una persona sencilla. Le encanta el hockey e incluso es entrenador voluntario del equipo de hockey de su hijo en Des Moines, Iowa, donde vive y es el hogar de Berkshire Hathaway Energy.