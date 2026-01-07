Conozca a Cilia Flores, la esposa de Maduro, la figura influyente detrás del poder de Venezuela

Jacarta – En la historia de la política mundial, el poder no siempre lo ejerce la figura que aparece con mayor frecuencia en público. En muchos regímenes, son las figuras detrás de escena las que tienen la mayor influencia en la dirección de la política y la consolidación del poder.

Esto es también lo que se cree que ocurrió en Venezueladónde Cilia Flores Se dice que desempeña un papel crucial que va mucho más allá de su condición de esposa del presidente.

Cilia Flores, Istri Nicolás MaduroSe dice que tiene una enorme influencia política en el régimen venezolano. Durante su primer juicio tras ser arrestada por fuerzas especiales de Estados Unidos junto a su esposo, Flores incluso enfatizó su postura.

«Soy la primera dama de la República de Venezuela», dijo, según lo citado por el guardiánMiércoles 7 de enero de 2026.

Sin embargo, diversas personas que conocen a esta pareja opinan que Flores no es sólo la primera dama. Antes de ser trasladado a Nueva York, se decía que su poder era comparable, y en algunos momentos incluso superado, al de otras figuras importantes del régimen, incluida Delcy Rodríguez.

El propio Nicolás Maduro suele referirse a su esposa no como primera dama, sino como “primera luchadora”, término que refleja su implicación directa en la política.

Eva Golinger, abogada y escritora estadounidense que alguna vez asesoró a Hugo Chávez, expresó la cercanía e influencia de Flores.

«Flores es la esposa de Maduro, pero más que eso. Es su principal socia, su confidente más cercana y ayudó en muchos sentidos al ascenso de Maduro a la política», afirmó.

«Flores juega más un papel de cerebro, mientras que Maduro juega más de fuerza. Eso no significa ignorar la capacidad de Maduro como operador político exitoso, pero Flores es el pilar principal que lo sostiene en todo», dijo Golinger.

Los dos se conocieron por primera vez en la década de 1990 en una prisión venezolana mientras visitaban a su mentor político, Hugo Chávez, quien luego fue encarcelado como resultado de un intento de golpe. En ese momento, Maduro todavía trabajaba como conductor de autobús y líder sindical, mientras que Flores era un abogado que formaba parte del equipo legal que luchaba por la liberación de Chávez.

Después de que Chávez fue liberado y ganó las elecciones en 1999, la pareja se sumergió de lleno en el movimiento político que llegó a conocerse como chavismo. Obtuvieron posiciones estratégicas y gradualmente ampliaron su influencia en el gobierno.