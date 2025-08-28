Conozca a Ai Wrangler, un nuevo trabajo que será buscaron muchas empresas

Yakarta, Viva – En los últimos dos años, el término inteligencia artificial (AI) ya no es solo una jerga tecnológica, sino que se ha convertido en una parte tangible de los negocios y la vida diaria.

Leer también: ¡Los dólares estadounidenses, yen y todos se extinguirán! La moneda de reemplazo ha aparecido



Desde la aparición de chatgpt y varias otras herramientas generativas, muchas compañía Hasta que los trabajadores independientes independientes comiencen a usarlo para apoyar la productividad.

De hecho, el gigante de la tecnología mundial está dispuesto a verter miles de millones de dólares para ingresar a este sector. Este fenómeno provocó un aumento en la demanda laboral en el campo de la IA, aunque sorprendentemente, las vacantes de empleo en el sector de TI general en realidad disminuyeron.

Leer también: No es un empleado de oficina, resulta que esta profesión es la más difícil de reemplazar la IA



La IA generativa parece haber sacudido el mercado laboral global. Como cada aparición de nuevas tecnologías, las preocupaciones sobre la pérdida de un trabajo inevitable.

Sin embargo, los expertos dicen que la IA no necesariamente desencadena el desempleo masivo, sino que abre oportunidades para el nacimiento de nuevas habilidades. Una de las profesiones que ahora está en aumento es Ai Wrangler.

Leer también: Se había predicho que era una carrera futura, se predice que esta gran profesión pagada desaparecerá



¿Qué es AI Wrangler?



La ilustración de AI ingresó a la oficina.

AI Wrangler es un término para expertos que pueden domesticar, administrar y maximizar el uso de IA generativa en el flujo de trabajo de la compañía.

No solo hacer un aviso, el papel de AI Wrangler es diseñar un ecosistema de trabajo que combine la entrada humana, la salida de IA y luego reprocesada a través de la retroalimentación humana para producir resultados más precisos y útiles.

«Ser ‘competencia usando chatGPT’ será una habilidad urgente en el futuro. No solo sobre escribir un aviso, sino también en construir flujos de trabajo que combinan la entrada humana, la producción de IA y los comentarios humanos en un ciclo con la IA», dijo Mark Kashef, consultor de IA e ingeniero rápido en Fiverr, como lo citan los negocios de sangre, el jueves 28 de agosto de 2025.

En otras palabras, AI Wrangler no solo es usuarios comunes de IA, sino un arquitecto inteligente que asegura que la IA realmente proporcione valor agregado.

Tendencia del mercado laboral: AI Rise, cayó

Los últimos datos muestran una disminución de alrededor del 30 por ciento en las vacantes de trabajo en los últimos 12 meses, pero por el contrario, una lista de trabajos relacionados con IA aumentó en un 10 por ciento en el mismo período.

Se espera que esta tendencia continúe, incluso en 2033, se predice que la IA generativa crea más de medio mil millones de nuevos empleos.

En la actualidad, solo el 15 por ciento de las empresas adoptan IA generativa, por lo que la demanda laboral aumentará en línea con ese número.

«Aunque la IA podría reemplazar a algunos trabajadores que tienen una competencia mínima en su trabajo, es mucho más probable que [AI generatif] Realizará tareas de rutina que permitan a los trabajadores innovar y desarrollar su negocio «, dijo Martha Heller, CEO de la firma de reclutamiento de TI, Heller Search.

Las habilidades necesarias para convertirse en AI Wrangler

El aumento en las vacantes de trabajo de IA ilustra las necesidades específicas de la empresa. La IA generativa aún requiere entrada de datos de calidad, de modo que la experiencia en la alfabetización de datos y la integración de datos sean muy buscadas.

Además, los trabajadores que son expertos en usar herramientas de IA, construyendo agentes de IA, para integrar la IA en los productos y servicios serán más competitivos en el mercado laboral.

También se espera que la demanda de los científicos de datos en los sectores financiero, de tecnología y marketing aumente bruscamente.

El futuro de la profesión de AI Wrangler

Se dice que la profesión de AI Wrangler es la primera guardia en la transformación del mundo del trabajo. No solo dominan la tecnología, sino que también cierran la capacidad de la IA para las necesidades comerciales reales.

Las empresas que entienden esto invertirán más para construir un equipo con competencias de IA calificadas.