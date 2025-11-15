Conozca 10 herramientas fiscales para ayudar a gestionar hipotecas en varios países, ¿Indonesia ya las tiene?

Jacarta – La política fiscal es uno de los principales instrumentos gobierno para mantener la estabilidad económica, fomentar el crecimiento y mejorar el bienestar de la comunidad. En la práctica, cada país utiliza varios herramientas fiscales (herramientas fiscales) gestionar eficazmente los ingresos y gastos del Estado.

Lea también: Aún no es definitivo, Purbaya dice que el gobierno aún está discutiendo la liquidación de la deuda



Esta herramienta fiscal incluye una variedad de instrumentos en forma de instituciones. financiación artículos de segunda clase (institución hipotecaria secundaria) cuya tarea es proporcionar liquidez a largo plazo a los bancos, estabilizar el mercado inmobiliario y mantener unos intereses de crédito asequibles para la propiedad de la vivienda (hipoteca). De esta manera, fortalece la resiliencia económica, especialmente cuando se enfrentan presiones globales como la inflación, el debilitamiento del comercio o la desaceleración económica.

Generalmente, cada país sólo cuenta con una institución que sirve como herramienta fiscal. Resumido VIVA De diversas fuentes, aquí se muestran países que cuentan con herramientas fiscales que ayudan a financiar la vivienda. ¿Existe Indonesia? Lee la respuesta.

Lea también: ¡Los estándares de seguridad infantil en los juegos en línea en Indonesia están listos para mejorarse!



1. Fannie Mae



Ilustración de la economía de Estados Unidos.

Lea también: Inundación de importaciones de acero, los empresarios alientan al gobierno a producir nuevos actores locales indonesios



Fannie Mae es uno de los instrumentos fiscales más importantes de Estados Unidos para mantener la liquidez del mercado hipotecario. Fue fundada en 1938. Esta institución compra préstamos de los bancos y luego los empaqueta en valores (MBS) para que los fondos puedan circular nuevamente para distribuir nuevo crédito. Según la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA), el mandato público de Fannie Mae tiene como objetivo garantizar que el mercado inmobiliario se mantenga estable y asequible, especialmente en tiempos de tipos de interés ajustados.

2. Freddy Mac

Freddie Mac, todavía originario del país del Tío Sam, se formó en 1970 para expandir el mercado hipotecario secundario y reducir el riesgo de tasas de interés para las instituciones financieras. investopedia Señaló que esta empresa desempeña un papel en el mantenimiento de la competencia, la transparencia y la disponibilidad de fondos a largo plazo en el mercado inmobiliario. Con la función de comprar hipotecas y emitir MBS, Freddie Mac fortalece la capacidad del banco para distribuir préstamos hipotecarios de manera sostenible.

3. Agencia Japonesa de Financiamiento de la Vivienda (JHF)

JHF se estableció en 2007 para reemplazar a la Corporación de Préstamos para Vivienda de Japón como un nuevo instrumento fiscal para fortalecer el mercado de financiación de viviendas de Japón. Su papel es importante para mantener la estabilidad del mercado inmobiliario en un país que enfrenta una población que envejece y necesita viviendas de calidad.

Basado en datos de vivienda de Japón agencia financiera, Esta institución proporciona apoyo financiero a largo plazo, incluidas hipotecas a tipo de interés fijo (Flat 35), seguros de crédito y titulización de préstamos.