Conociéndonos, Pantun, Vespa e Infidelidad

Bandung, VIVA – En medio del proceso de divorcio Ridwan Kamil y Atalia Praratya, quienes aún se encuentran ante el Tribunal Religioso de Bandung (PA), surgió un problema inesperado que arrastró el nombre del artista. Aura Kasih.

Las especulaciones sobre la supuesta relación especial entre el exgobernador de Java Occidental y la cantante conocida por la canción Mari Bercinta fueron repentinamente discutidas ampliamente por los internautas y provocaron diversas interpretaciones en las redes sociales. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Estos rumores partieron de varias «coincidencias» vinculadas por los internautas, desde similitudes en fotografías de vacaciones en Europa hasta la costumbre de Ridwan Kamil de insertar el nombre Aura Kasih en rimas humorísticas cuando asistía a eventos oficiales. La cosa no termina ahí, las similitudes en la propiedad de artículos personales como las motos Vespa amarillas también se han convertido en un tema de especulación.

Respondiendo a esta cuestión cada vez más extendida, la abogada de Ridwan Kamil, Wenda Aluwi, finalmente proporcionó una aclaración después del juicio del miércoles 31 de diciembre de 2025. Enfatizó que la relación de su cliente con la figura que supuestamente tenía las iniciales AK no era más que simplemente conocerse como figuras públicas.

«Sí, has visto un fotograma en varios eventos. Esto significa que si se conocen, se conocen», dijo Wenda, citando YouTube Intense Investigation, jueves 1 de enero de 2026.

En cuanto a la costumbre de Ridwan Kamil de mencionar a menudo el nombre Aura Kasih en las rimas, Wenda cree que es demasiado exagerado. Según él, pantun es parte de la cultura comunicativa de la sociedad javanesa occidental que se utiliza ampliamente y no contiene significados ocultos.

«En Java Occidental todo el mundo usa pantun. No tiene nada de especial», subrayó.

Wenda también respondió casualmente a las acusaciones de los internautas sobre similitudes en artículos personales. Dijo que esta suposición no tenía una base sólida, considerando que los productos en cuestión se vendían libremente en el mercado y no eran algo exclusivo.

«¿Quién lo dice? No hay comentarios, no lo sé. Además, no hay nada de malo en tener el mismo artículo. Se vende libremente, no una edición limitada ni nada parecido. Veo que sólo hay dos en el mundo», bromeó Wenda.