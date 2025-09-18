Conociendo una carrera minimalista, la forma en que Gen Z determina el éxito de su propia versión

Yakarta, Viva – El mundo del trabajo continúa cambiando después de la mentalidad de la generación que la llena. Si la generación anterior es sinónimo de lealtad a largo plazo en una empresa, Gen Z En su lugar, presenta una nueva filosofía llamada «minimalismo profesional. »

Este fenómeno surgió como una respuesta a la experiencia de las generaciones anteriores, especialmente los Millennials, que estaban dispuestos a sacrificar el tiempo y la energía por la carrera, pero terminó enfrentando la crisis económica, el precio de las casas que aumentó el estrés crónico.

La general Z, quien nació entre 1997 y 2012, vio esa realidad y rechazó audazmente la cultura. Porque, para ellos, el trabajo debe financiar la vida, no lo contrario.

Lanzarse desde UplánEl jueves 18 de septiembre de 2025, los datos dijeron que el 68% de los trabajadores de la Generación Z no buscarían puestos gerenciales a menos que haya una compensación clara, ya sea en forma de salarios más altos o puestos prestigiosos.

«La generación Z está más dispuesta a adoptar una mentalidad flexible en comparación con las generaciones mayores. Si bien la generación anterior a menudo prioriza la promoción», dijo Janel Abrahan, estrategia de pivote profesional en Glassdoor.

Explicó que la generación Z buscó un equivalente de carrera en forma de un camino sostenible donde pudieran aprovechar la oportunidad que mejor se adapte a sus necesidades en ese momento. Eso puede significar aceptar recortes salariales para más tiempo libre, recibir posiciones más bajas para un papel más creativo o cambiar a las industrias que consideran más estables.

«Porque el 70% de la generación Z duda de la seguridad trabajar Son como el progreso de la IA en el trabajo, muchos de los que recurren proactivamente a sectores como el comercio calificado, la salud y la educación «, dijo.

Aunque se llama «carrera minimalista», el espíritu del empresario Gen Z sigue siendo alto. Hasta el 57% de los trabajadores de la Generación Z tienen un ajetreo lateral, más que cualquier generación antes.

Curiosamente, su principal motivación no es solo dinero. Hasta el 49% dijo, el objetivo principal es ser un jefe para usted, mientras que el 42% quiere canalizar su pasión.

El equilibrio entre la vida laboral y la vida como una prioridad

Para Gene Z, el equilibrio de la vida y el trabajo no es solo el discurso, sino las necesidades. Hasta el 32% del gen Z llama al equilibrio entre el trabajo y la vida como el factor más importante en el trabajo, en comparación con el 28% milenario y el 25% del gen X.

Más que eso, están dispuestos a priorizar este equilibrio en comparación con los altos salarios. «Los empresarios pueden sorprenderse por el cambio en la actitud de la Generación Z en el trabajo», dijo Abrahan.

«Sin embargo, esto no significa que la generación Z deje el trabajo; por el contrario, redefinen las ambiciones a través de la carrera minimalista. Si la Generación Z no se siente compatible con el logro del equilibrio entre el trabajo y la vida que están buscando, podrían estar menos motivados o comenzar a buscar oportunidades que estén más de acuerdo con sus valores y lifestres».

Hasta el 73% de los empleados de la Generación Z también desean flexibilidad laboral permanente, y el 72% incluso se consideran sin trabajo debido a una política rígida. Por el contrario, las empresas que ofrecen flexibilidad tienen una tasa de retención de 78% más alta para los empleados de Gen Z.