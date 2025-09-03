Conociendo la Fundación Lokataru, la organización de derechos humanos cuyo director fue arrestado por la policía

Yakarta, Viva – Director de arresto Depósito Base, Delpedro Marhaen o Pedro, por el investigador Polda Metro Jaya El lunes por la noche, 1 de septiembre de 2025, alrededor de las 22:45 WIB, estaba en el centro de atención en las redes sociales.

Esta información se destacó primero a través de la carga de cuenta oficial de Instagram. @lokatarufoundation que dijo que el arresto fue llevado a cabo por la fuerza y ​​sin una explicación clara.

En la carga fue escrita «,¡Alrita! ¡Alrita! ¡Alrita! Director Fundación Lokataru ¡Delpedro Marhaen fue forzado por Polda Metro Jaya sin ninguna explicación!«También se mencionó que las autoridades vinieron usando un vehículo blanco y no mostraron una carta de arresto oficial.

La policía abre sus votos sobre arrestos

Jefe de Relaciones Públicas de la Policía de Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam, confirmó el arresto. Según él, este paso se llevó a cabo después de que el investigador reunió el testimonio de varios testigos y pruebas que se consideraron suficientes.

Se sospecha que Pedro está involucrado en un delito de incitación al difundir información falsa que desencadena los disturbios en la comunidad. También fue acusado de reclutar para usar estudiantes y niños para participar en una manifestación que condujo al caos.

Descripción general de la Fundación Lokataru

El nombre de la Fundación Lokataru también se convirtió en el centro de atención después de este evento. Se sabe que esta organización sin fines de lucro está involucrada en la ley y los derechos humanos (JAMÓN). «Lokataru» en sí proviene del sánscrito que significa «un árbol de ideas universal».

Fundada en mayo de 2017, Lokataru nació de las ideas de varios activistas de derechos humanos, incluidos Haris Azhar, Eryanto Nugroho, Sri Suparyati, Nurkholis Hidayat, Atnike Sigiro, Iwan Nurdin y Mufti Makarim.

Desde su establecimiento, Lokataru presentó una misión para alentar la responsabilidad de los derechos humanos en las instituciones públicas y privadas, con un enfoque en la investigación, la defensa, para fortalecer la capacidad de la sociedad civil.

Programa de trabajo de la Fundación Lokataru

Para llevar a cabo su misión, Lokataru diseñó cuatro programas principales:

Investigación

Explorando problemas públicos, especialmente relacionados con grupos marginales, con metodología basada en las necesidades de la comunidad.

Defensa

Los resultados de la investigación de difusión para alentar las políticas públicas que son más justas y a favor de la comunidad.

Grados finales

Conviértase en un foro de aprendizaje alternativo que proporcione a la sociedad civil conocimiento de investigación, campañas, a la estrategia de organización de temas.

Trabajo colaborativo

Construyendo sinergia con grupos de la sociedad civil, académicos, al sector privado para fortalecer la aplicación de los derechos humanos.

Además, Lokataru se centra en tres temas principales: fortalecer el espacio civil, la democratización económica y el trabajo, así como en el desarrollo del índice de derechos humanos.

Actividad de la marcha y lokataru

Se sabe que la Fundación Lokataru es activa en brindar asistencia legal a las víctimas de violaciones de los derechos humanos, criticar las políticas gubernamentales y emitir declaraciones públicas sobre temas importantes como el abuso de poder a la corrupción.

Debido a la consistencia de su actitud crítica, esta organización a menudo está en el centro de atención en la dinámica de la política y la social en el país. El arresto de Pedro también hizo que la atención del público se centró cada vez más en el trabajo de Lokataru en medio de una situación llena de tensión.

Desde que se destacan la noticia del arresto, muchas partes cuestionaron la base legal y los procedimientos utilizados. Además, la información inicial decía que las autoridades no mostraron un arresto oficial al recoger a Pedro.

Para el público, este arresto no solo se trata de un individuo, sino que también se refiere al futuro del espacio para el movimiento de las organizaciones de la sociedad civil que han estado desempeñando un papel en la supervisión de la democracia y los derechos humanos.