Conociendo la disfonía espasmódica, un trastorno de las cuerdas vocales experimentado por Nadin Amizah

VIVA – Recientemente, el término disfonía espasmódica llamó la atención del público después de que el cantante Nadin Amizah revela cambios en la calidad del sonido. A través de las redes sociales, Nadin comparte experiencias personales relacionadas con problemas con cuerdas vocales lo que experimentó, además de abrir una discusión más amplia sobre condiciones médicas que todavía rara vez son conocidas por el público.

Lea también: Síntomas que experimentó Nadin Amizah antes de ser diagnosticado con disfonía espasmódica, desde tono falso hasta dolor de cuello



La disfonía espasmódica no es sólo fatiga vocal o alteración de la técnica del canto. Esta afección es un trastorno nervioso que afecta el funcionamiento de las cuerdas vocales, de modo que la voz de una persona puede sonar desconectada, tensa, ronca o incluso demasiado débil al hablar. Desplácese para obtener información más detallada…

¿Qué es la disfonía espasmódica?

Lea también: Nadin Amizah diagnosticado con disfonía espasmódica, revela condición de las cuerdas vocales



Lanzando desde Clínica ClevelandLa disfonía espasmódica, o también llamada distonía laríngea, es un trastorno de la voz que se produce debido a espasmos musculares en la laringe o las cuerdas vocales. Estos espasmos aparecen de forma incontrolable y afectan la vibración de las cuerdas vocales cuando una persona habla.

Esta condición está clasificada como rara y se estima que la experimentan alrededor de 500.000 personas en los Estados Unidos.

Lea también: Tres cantantes indonesios se casarán oficialmente en agosto de 2025



En condiciones normales, las cuerdas vocales vibrarán igualmente para producir sonido. En personas con disfonía espasmódica, las señales nerviosas que regulan el movimiento de los músculos de las cuerdas vocales se alteran, lo que hace que la voz suene inestable.

La disfonía espasmódica se divide en tres tipos principales. La disfonía espasmódica de los aductores es el tipo más común y se caracteriza por que la voz suena tensa, pesada y ronca porque las cuerdas vocales están demasiado cerradas. La disfonía espasmódica abductora hace que la voz suene débil y ventosa porque las cuerdas vocales están demasiado abiertas. Mientras tanto, la disfonía espasmódica mixta es una combinación de ambos y es relativamente rara.

En algunos casos, este trastorno también se acompaña de temblores vocales que hacen que la voz suene temblorosa o inestable.

Síntomas a tener en cuenta

Los síntomas de la disfonía espasmódica generalmente aparecen gradualmente y, a menudo, aparecen y desaparecen. La voz de quien la sufre puede sonar intermitente, tensa, ronca, débil o temblorosa. Esta condición suele empeorar cuando quien la padece experimenta estrés, habla en público o se encuentra en un ambiente ruidoso.

Curiosamente, este trastorno afecta con más frecuencia a los sonidos de la conversación que a otras actividades como cantar, reír o susurrar.