Conociendo el tni koopssus, ‘magma’ elite 3 fuerzas matra

Yakarta, Viva – Las fuerzas especiales del Ejército Nacional de Indonesia o TNI son unidades de élite formadas para llevar a cabo operaciones militares con un alto nivel de dificultad.

Entonces, ¿qué pasa si todas las fuerzas especiales de TNI se unen?

Es un comando operativo especial o Koopssus tni Formado oficialmente para enfrentar una variedad de amenazas de seguridad complejas y dinámicas.

La formación del TNI Koopsus se basó en el Reglamento del Comandante TNI número 19 de 2019 sobre la organización y la tarea del comando de operaciones especiales del Ejército Nacional Indonesio.

Esta regulación del comandante de TNI es un seguimiento de la regulación presidencial o la regulación presidencial número 42 de 2019 sobre la estructura organizativa del TNI firmado por el presidente Joko Widodo el 30 de julio de 2019.

En el Perres declaró que la tarea del TNI Koopssus es llevar a cabo operaciones y actividades especiales para apoyar la implementación de operaciones que requieren alta velocidad y éxito para salvar los intereses nacionales, dentro y fuera del territorio del estado unitario de la República de Indonesia (NKRI).

Koopssus es una combinación de fuerzas especiales de ‘magma’ o el núcleo de las tres tropas de élite de tres dimensiones, a saber, la 81 unidad de control terrorista (Sábado 81 Gruck) Comando de las Fuerzas Especiales (Kopassus) del Ejército, Destacamento Jala Mangkara (Denjaka) Marina Marina y Bravo 90 Unidad (Satbravo 90) Comando de tropa de movimiento (Kopasgat) de la Fuerza Aérea.

La idea de la formación del TNI Koopssus en realidad ha surgido desde 2015. En ese momento, el general Moeldoko, como comandante de TNI, formó el Koopsusgab (Comando de Operación Especial), pero no continuó debido al cambio de liderazgo.

La serie de actos terroristas en Surabaya, Java Oriental, en 2018 se convirtió en un momento importante que alentó la activación de estas fuerzas de élite. La tarea principal del TNI Koopssus incluye tres funciones clave, a saber, la disuasión, la acción y la recuperación.

Los tres se centran en mantener la ideología del país, mantener la soberanía y garantizar la seguridad pública tanto dentro como fuera de Indonesia.

Lo que distingue al Koopssus TNI de otras fuerzas de élite es su posición que está directamente bajo el control del comandante de TNI, pero la implementación de sus operaciones debe ser con el permiso del Presidente de la República de Indonesia.

Koopssus TNI también debe coordinar con agencias como la Policía Nacional y BNPT para garantizar la sinergia en la operación de erradicar el terrorismo.