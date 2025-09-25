Conociendo al Canciller BLCU, IBAS fomenta el establecimiento del Centro de Estudio Indonesio en China

Yakarta, Viva – Vicepresidente del MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono o Ibas se fue para Porcelana Para cumplir con la invitación de la Universidad de Lenguaje y Cultura (BLCU). En esa ocasión, Ibas se reunió con el canciller de la BLCU, Duan Peng.

Esta reunión también tiene como objetivo explorar la colaboración estratégica en el sector educación y cultura.

IBAS enfatizó que la base de fuertes relaciones bilaterales no solo se construyó a través de diplomacia formal, pero también a través del intercambio de educación y cultura profundas. Ve a BLCU como un centro global para el lenguaje y la cultura que puede servir como una plataforma ideal para este propósito.

«Creo que el futuro de las relaciones globales no solo se forma a través de la diplomacia, sino también a través de la educación, la investigación y el intercambio cultura Lo que es significativo, como lo hacemos aquí hoy. Indonesia y China no solo son países amigables significativos, somos dos principales civilizaciones con cientos de años de historia y valores que compartimos «, dijo IBAS en su declaración, jueves 25 de septiembre de 2025.

La Junta Asesora de Kadin también describió la idea de los cinco pilares estratégicos que podrían ser la base de la cooperación entre universidades en Indonesia y BLCU.

Vicepresidente de la Asamblea Consultiva del Pueblo Indonesio, Edhie Baskoro Yudhoyono (IBAS)

Hizo hincapié en la importancia del intercambio de idiomas y la educación a través de programas de becas, así como oportunidades para que los estudiantes y los profesores de ambos países intercambien experiencias académicas. De esta manera, la joven generación de Indonesia puede explorar cada vez más la cultura mandarina y china, mientras que los chinos también tienen la oportunidad de comprender más estrechamente la dinámica de los indonesios.

Además, los IBA alentaron el establecimiento del Centro de Estudio de Indonesia-Songkok, que se espera que sea el centro de estudios académicos, investigación y pensamientos conjuntos sobre temas estratégicos que conectan a los dos países. El centro de este estudio, según él, se convertirá en un espacio de colaboración intelectual que fortalece la base de conocimiento compartida al tiempo que fomenta una sensación de comprensión mutua.

Además, IBAS enfatizó la importancia de la diplomacia cultural y los intercambios entre las comunidades. Sugirió que los dos partidos celebran un festival cultural, exhibiciones de música, caligrafía y artes tradicionales que no solo introducen la riqueza de cada nación, sino que también fortalecen las relaciones de intergeneración jóvenes. «La cultura conecta el corazón más allá de la palabra», enfatizó.

IBAS subrayó la oportunidad de expandir la promoción del indonesio en China, incluso a través del desarrollo del plan de estudios, la preparación de materiales de enseñanza y capacitación conjunta para maestros. Según él, apoyar el programa de idiomas indonesios en BLCU abrirá el camino para el nacimiento de una nueva generación en China que entiende más profundamente a Indonesia.



Vicepresidente de la Asamblea Consultiva del Pueblo Indonesio, Edhie Baskoro Yudhoyono (IBAS)

Finalmente, el vicepresidente del Partido Demócrata invitó a China a fortalecer la cooperación de la investigación y las publicaciones conjuntas, especialmente en los campos de la comunicación cruzada, la educación y la diplomacia. Se cree que los foros académicos, la escritura conjunta, los proyectos de investigación para estudiantes son capaces de dar a luz ideas nuevas que sean beneficiosas para el desarrollo de las dos naciones.

La delegación que estuvo presente en esta reunión fue Duan Peng, rector de BLCU; Chen Lixia, jefe del experto en el Centro Internacional de Enseñanza e Investigación de Lengua China de BLCU; Y Siti Rubi Aliya Rajasa, como socio de IBAS.