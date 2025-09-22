Conociendo a Kompol Anggraini Putri, una mujer policial sobresaliente que fue arrastrada por un problema con el inspector general Krishna Murti

Yakarta, Viva – El mundo de la policía se ha sorprendido recientemente por el supuesto caso de asuntos que arrastró los nombres de dos oficiales, a saber, Inspector General Krishna Murti y una femenina de policía (Polwan) del comisionado de policía Anggraini Putri.

Este caso ha estado sobresaliendo desde 2018 y ha sido ampliamente discutido por el público después de un título de caso interno en la División Propam Polri en julio de 2025.



Kadiv Hubinter Polri Inspector General Krishna Murti, Fuerza de Tarea para la Erradicación del juego en línea

Número Kompol Anggraini PutriSik, M.Sc., o llamado familiarmente Kompol AnggieDe repente en el centro de atención. Se sabe que su figura tiene un historial de carrera bastante largo con una serie de logros, pero ahora está en una controvertida deformación que tiene el potencial de dañar la imagen personal y la institución de la Policía Nacional.

Rastres de carrera y educación

Kompol Anggie se graduó de la academia de policía que luego ganó el Bachillerato de Policía (Sik) y el Maestro de Ciencias (M.Sc.). Su fuerte formación académica le dio confianza para ocupar varios puestos importantes en la Policía Nacional.

En el curso de su carrera, a menudo está involucrado en los campos de los servicios públicos, la supervisión, la gestión organizacional. Un colega lo conoce como una figura firme y disciplinada, aunque no muy expuesto a los medios de comunicación.

Detrás de la seriedad de llevar a cabo sus deberes, su vida personal estaba en el centro de atención. Se sabe que se casó, pero ahora un estatus de divorcio. Su viaje personal ha sido una preocupación después de estar vinculado al tema de las relaciones especiales con el inspector general Krishna Murti.

Controversia que arrastró su nombre

El caso de supuesta infidelidad entre el inspector general Krishna Murti y Kompol Anggie dijo que ha estado sucediendo desde 2018. Este problema afectó mucho a los dos. ProPam Polri realizó un examen y título de caso oficial en julio de 2025.

A partir de los resultados del examen, el inspector general Krishna Murti fue transferido inmediatamente de su posición desde agosto de 2025. Mientras tanto, Kompol Anggraini Putri enfrentó una audiencia ética que tiene el potencial de terminar en sanciones severas, comenzando desde el declive hasta el desestimación de no residencial (PTDH).

Este caso también llamó la atención de la Comisión Nacional de Policía (Kompolnas). El comisionado Kompolnas, Yusuf Warsim, hizo hincapié en que su partido solicitaría aclaraciones directamente de la Policía Nacional.

Presión pública y presión de evaluación

Aunque la audiencia de ética contra el inspector general Krishna Murti se mantuvo cerrada, esta polémica permaneció llena de gente con el público. Muchas personas consideran este tipo de caso personal para empañar la autoridad de la policía si no se maneja seriamente.

Observadores policiales del Instituto de Seguridad y Estudios Estratégicos (ISess), Bambang Rukminto, incluso evaluaron que el jefe de la policía nacional no debería dar nuevos puestos a Krishna Murti como jefe de policía de Sahlijun.

«Debería haber sido un trabajo. Porque incluso con el puesto de personal experto, ciertamente interrumpirá la imagen de la Policía Nacional», dijo Bambang cuando los periodistas contactan el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Bambang también agregó que un ensayo de ética cerrado para casos personales o decencia es realmente natural. Sin embargo, la transferencia de posiciones se considera importante para no agregar a la carga de la organización.

«Es mejor si la mutación de posición se lleva a cabo de inmediato mientras espera la decisión final», dijo.

Biodatos cortos de Kompol Anggraini Putri

Nombre completo: Kompol Anggraini Putri, Sik, M.Sc.

Rango: Comisionado de Policía (Kompol)

Educación: Academia de Policía (SIK), Masters in Science (M.Sc.)

Carrera: ha servido en varias unidades policiales, conocidas por ser firmes y disciplinadas

Vida personal: siempre casada, ahora divorciada

Controversia: supuestamente estableciendo una relación con el inspector general Krishna Murti desde 2018, que ahora enfrenta juicios éticos con la amenaza de sanciones severas