Conociendo a Emir Qatar, Prabowo le dio apoyo indonesio a Doha

DohaVIVA – Presidente republicano Indonesia, Prabowo Subianto celebró una reunión oficial con Emir QatarSu Majestad Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani el viernes 12 de septiembre de 2025. La llegada del presidente Prabowo al Palacio Lusail, Doha, fue bien recibida por Emir Qatar en el porche fuera del palacio.

Citado de la declaración oficial de la Oficina de Prensa el viernes 12 de septiembre de 2025, esta reunión tuvo lugar en una atmósfera llena de intimidad, así como la preocupación después del israeliano que ocurrió en Doha hace algún tiempo.

Prabowo conoce a Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Comenzando su reunión con Emir Qatar, el Jefe de Estado expresó su profunda simpatía por la comunidad afectada debido al incidente.

El presidente Prabowo enfatizó que Indonesia apoyó la soberanía de Qatar. Además, el jefe de estado también enfatizó la importancia de la solidaridad internacional en la respuesta a los ataques que amenazan la estabilidad de la región.

Además de discutir la situación de seguridad global, el presidente Prabowo y Emir Qatar también discutieron la dinámica global, incluida la escalada del conflicto en el Medio Oriente. El presidente Prabowo enfatizó la necesidad de un papel activo de los países amigables para mantener el equilibrio geopolítico y priorizar el diálogo internacional.

El Jefe de Estado también alentó a las voces colectivas del mundo a ser más ruidosos al pedir la terminación de todas las formas de agresión que dañaron a los civiles. No solo eso, se cree que la diplomacia basada en la humanidad, la justicia y la paz también es una parte importante para un futuro más estable.

Mientras tanto, Emir Sheikh Tamim expresó su aprecio por el apoyo de Indonesia. Emir Qatar también enfatizó su compromiso de cooperar con Indonesia para fortalecer la diplomacia global, especialmente en temas humanitarios.