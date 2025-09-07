¡Conocido trabajador! Encuy Preman Pension ha sido chef, extras hasta que termina en vender Cireng

Garut, Viva – Nandi Juliawanel actor que se disparó a través de su papel como Encuestar en telenovelas Matones de pensionesConocido como un gran trabajador con un colorido viaje profesional.

Aunque el nombre está tan apegado a los corazones de la audiencia, no muchas personas saben que este hombre de Garut en realidad no tiene experiencia en el mundo de la actuación. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Desde la infancia, Nandi creció en la región de Mandalagiri, Ciwalen, Garut, West Java. Después de completar su educación en Garut Musaddadiyah High School, se involucró por primera vez en varios campos de trabajo antes de finalmente ingresar al mundo de la actuación.

Nandi trabajó una vez como barista en una cafetería en su ciudad natal, incluso se había convertido en un personal de comunicación en el café de Aris Nugraha en el área de Cilopang. En 2014, también siguió la profesión como chef en un café en el área de Simpang Lima, Garut.

Su interés en el mundo del entretenimiento comenzó accidentalmente. Sin experiencia en actuación, probó suerte como extras en los matones de pensiones de telenovela. Sin embargo, el personaje que interpreta en realidad atrae la atención.

El papel de Encuy, un corredor de Angkot con un estilo típico de sombrero de mascotas, lentamente obtiene una porción más grande. Desde el principio solo extras, Nandi se convirtió en una de las figuras más recordadas por la audiencia. Actuó constantemente desde la cuarta temporada hasta la octava temporada de matones de jubilación.

Su experiencia en interpretar al personaje de Encuy hizo que Nandi creía que protagonizaba otras telenovelas. Una vez interpretó a la figura de Lukman en Suparman Reborn, un capataz de edificios que se enamoró del vendedor de Lotek, Lilis, interpretado por Masayu Clara. A partir de este papel, estaba claro que la capacidad de Nandi para adaptarse a diferentes personajes fuera de la figura de Encuye adjunto a él.

Después de un largo viaje en la telenovela, Nandi eligió seguir el mundo de los negocios. Fue pionero en un negocio culinario vendiendo Cireng contemporáneo en Garut. La elección también muestra al otro lado de él como una persona creativa, nunca se rinde y se atreva a probar cosas nuevas.

Aunque su viaje profesional no comenzó desde el mundo de la actuación, Nandi Juliawan logró demostrar ese trabajo duro y coraje para aprovechar la oportunidad para llevarlo a convertirse en uno de los actores amados por la audiencia.

Desafortunadamente, la audiencia ya no puede disfrutar de la experiencia de actuación de Nandi Juliawan, quien decidió terminar con su vida. Nandi fue encontrado muerto en su casa, el sábado 6 de septiembre de 2025.

La policía de Kasatreskrim Garut, AKP Joko Prihatin, confirmó la noticia de la muerte de Nandi al suicidarse en casa. Fue descubierto por primera vez por su esposa que acababa de regresar después de vender en el área de Garut City.

«El testigo vio a la víctima que ya colgaba el pareo al lado de las escaleras», dijo a los periodistas.

Según Joko, los oficiales de policía de la estación de policía de Karangpawitan y la Unidad Inafis de la Policía de Garut condujeron inmediatamente a la escena del crimen (TKP), y la víctima estaba muerta. La víctima fue enterrada de inmediato esa noche.

Este artículo no es para inspirar y ser animado que no lo esté imitando. Si siente los síntomas de la depresión, problemas psicológicos que llevan a pensar en suicidarse, consultar de inmediato con aquellos que pueden ayudarlo, como psicólogos, psiquiatras o clínicas de salud mental.