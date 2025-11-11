Conocido por ser firme y feroz, resulta que el ministro de Finanzas Purbaya no puede dormir sin su esposa a su lado.

Jacarta -Ministro de Finanzas Antiguo Yudhi Sadewa se convirtió en uno de los ministros respetados del gabinete Rojo y Blanco. Se dice que Purbaya es valiente, firme y directo en el desempeño de su papel como ministro de Finanzas.

Se sabe que es estricto, pero ¿quién hubiera pensado que el Ministro de Finanzas Purbaya tenía un lado «bucin» con su esposa? Esto fue revelado por Ida Yulidina entre tanto maquillarme con una MUA femenina.

Citado de un videoclip subido a la cuenta @TikTokdiariopurbaya, El martes 11 de noviembre de 2025, Ida Yulidina reveló que su marido nunca permitía que su esposa se fuera a dormir afuera.

Curiosamente, Ida reveló que su marido tenía un hábito único a la hora de dormir. Según Ida, esto es un hábito, ella debe acariciar la cabeza de Purbaya.

«Si va y viene, el padre puede decir, debe haber alguien acariciando su cabeza», dijo Ida Yulidina.

«Dios mío, eso es realmente dulce», dijo el MUA que vistió a Ida Yulidina.

No sólo eso, la MUA femenina también habló sobre la profesión de Ida Yulidina como modelo en 1989. Como se sabe, Ida Yulidina fue la ganadora del concurso Face Femina en 1989 cuando todavía era estudiante en la Facultad de Derecho de la Universidad de Padjadjaran.

«Ser modelo ese año fue realmente genial, señora», dijo el MUA.

«Aún no te conozco», dijo Ida Yulidina.

El último momento que también sorprendió al público fue que Ida reveló otro secreto sobre su marido frente al MUA que lo vestía. Dijo que su marido había descuidado a Ida porque la había dejado fuera de la ciudad. Llamada Ida, su marido la ignoró porque no podía dormir sin ella al lado de Purbaya.

«Estoy siendo descuidada. No puedo dormir sólo por un día», dijo Ida.

El videoclip subido a la cuenta recibió inmediatamente muchos comentarios de los usuarios de las redes sociales. No pocos de ellos comentaron sobre la actitud bucin del Ministro de Finanzas hacia su esposa.

«El signo zodiacal del señor Purbaya es Cáncer. Usted sabe lo gentil, leal e imprudente que puede ser un Cáncer cuando se enamora y está enamorado. Es realmente dulce, no hay medicina. Siempre feliz por la señora Purbaya y el señor Purbaya», comentó un internauta.

«Es normal que te pregunten sobre la economía del hogar, ‘perdón’, es un fastidio», dijo otro.