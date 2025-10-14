Conocida de Sarah Ahmad, apodada Miss Gosrok, ahora marca tendencias

Jacarta – número Sara Ahmad tal vez haya estado circulando a menudo en las redes sociales, especialmente entre los fanáticos de las marcas locales. Conocida por el apodo único de «Miss Gosrok», Sarah se ha convertido ahora en una de las figuras jóvenes más influyentes en el mundo empresarial y digital. Detrás de su imagen glamorosa y de éxito, hay un largo camino lleno de lucha e innovación.

Quién hubiera pensado que el gran éxito que ha logrado ahora empezó desde cero. Sarah comenzó su carrera empresarial en 2016 de forma sencilla: a través de un servicio de consignación (jastip) sin un céntimo de capital. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Inicialmente construí mi carrera en 2016. Comencé con jastip (servicios de encomienda) porque no tenía capital», dijo cuando fue contactado por teléfono por un equipo de medios, el martes 14 de octubre de 2025.

A partir de esta experiencia, Sarah aprendió a comprender el mercado y generar confianza en el consumidor. Sin embargo, la clave de su éxito reside en la filosofía empresarial anticonvencional a la que se adhiere. En lugar de seguir tendencias virales que rápidamente se desvanecen, elige ser un creador de nuevas tendencias.

“Quiero ser creador de tendencias. «No quiero seguir a la gente ni lo que se está viralizando, porque no creo que dure mucho», recalcó.

Esta actitud valiente de ir contra la corriente es lo que diferencia a Sarah de muchos otros jóvenes empresarios. No dudó en lanzar productos que en aquel momento todavía se consideraban tabú o aún no populares en Indonesia.

«Hice un spray facial con agua de zam-zam y azafrán, aunque se supone que el azafrán se bebe. Luego traje Mistahara, que en Arabia Saudita es normal pero en Indonesia sigue siendo tabú», explicó Sarah.

Este valiente paso en realidad se convirtió en un punto de inflexión en su carrera. Los productos de Sarah Ahmad han logrado ganarse el corazón de los consumidores y ocupar la primera posición en la lista de productos más vendidos a nivel nacional.

«Es difícil para nuestro producto alcanzar el número uno en ventas en Indonesia. Y sobrevivimos durante varios meses hasta convertirnos en el número uno en ventas en Indonesia», afirmó.

Ahora, esta mujer que se caracteriza por su estilo de hablar sencillo no deja de innovar. Sarah está empezando a consolidar sus pasos hacia el mercado global, en consonancia con el creciente interés de los consumidores extranjeros por los productos locales indonesios.