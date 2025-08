Conoceré a xi jinping

Washington, Viva – Presidente Donald Trump dijo el martes 5 de agosto de 2025 que COMO casi llegó a un acuerdo comercial con Porcelana Y que se reunirá con su compañero de China, Xi Jinping, antes de fin de año si se llega al acuerdo.

«Pidió una reunión, y lo más probable es que me reuniera antes de fin de año, si llegamos a un acuerdo. Si no llegamos a un acuerdo, no me reuniré», dijo Trump a CNBC En una entrevista, refiriéndose a Xi de China.

«Nos estamos acercando al acuerdo. Nuestra relación con China es muy buena», dijo Trump.

Anteriormente, el Ministro de Finanzas, Scott Besent, dijo la semana pasada que estaba convencido de que Estados Unidos tenía un «requisito de llegar a un acuerdo» con China después de que funcionarios de los dos países se reunieron en Estocolmo en un esfuerzo por resolver disputas económicas destinadas a extender el alto el fuego de su guerra comercial durante tres meses.

El presidente Donald Trump al anunciar la tarifa de entrada de los bienes importados a los EE. UU. Hace algún tiempo.

China enfrenta la fecha límite para el 12 de agosto para llegar a un acuerdo arancel Sostenible con el gobierno de los Estados Unidos, después de que Beijing y Washington llegaron a un acuerdo inicial en mayo y junio para poner fin a la escalada de las tarifas de respuesta y la terminación de importaciones minerales raras.

Sin un acuerdo, la cadena de suministro global puede enfrentar una nueva agitación debido a que los aranceles estadounidenses regresan al nivel de tres dígitos, que es equivalente al embargo comercial bilateral.

Hablar a CNBC, Trump también dijo que su gobierno pronto impondría aranceles a la farmacia, los semiconductores y los chips estadounidenses, que se espera que tengan un impacto en China.

El gobierno chino advirtió firmemente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que no desencadene tensiones comerciales al aumentar los aranceles sobre los productos chinos.

Se sabe que el presidente Donald Trump comenzó la guerra comercial con Porcelana A través de una política arancelaria universal del 10 por ciento en todos los productos importados de China en febrero de 2025.

La escalada de los aranceles graduales continúa siendo llevado a cabo por Trump para presionar a China. En marzo de 2025, Trump aumentó los aranceles del 10% al 20% sobre todos los productos importados de China.

Hasta el pico de tensión en abril de 2025, Trump elevó los aranceles de importación de China al 54%, como una combinación de aranceles básicos (20%) y sanciones adicionales (34%).

Solo unos días después, la tarifa aumentó nuevamente al 104%, y finalmente el 145%, después de que China respondió con una tasa de respuesta de hasta el 125%.

Esta es la tarifa de importación más alta que los Estados Unidos han aplicado a grandes socios comerciales desde la era de la Segunda Guerra Mundial.

Después de la presión global y el caos del mercado, Estados Unidos y China firmaron un acuerdo, mientras que la tarifa se redujo temporalmente a alrededor del 30% para los productos chinos a los Estados Unidos, a partir de mayo de 2025. Válido para el período de alto el fuego comercial de 90 días

Sin embargo, no hubo un acuerdo permanente, y Trump amenazó con aumentar la tarifa nuevamente si China no cumplía con las demandas estadounidenses relacionadas con el comercio, la seguridad cibernética y el fentanilo.