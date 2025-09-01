Conocer al vicepresidente Gibran, representantes de OJOL se destacaron debido a la elegante chaqueta y los zapatos de aire Jordan

Yakarta, Viva – Vicepresidente Gibrán Diálogo Rakabuming Raka con representantes del conductor Ojek en línea (Ojol) En el Palacio del Vicepresidente, Yakarta. La reunión, que se celebró el domingo por la tarde, 31 de agosto de 2025, ocurrió en medio de una manifestación masiva de la comunidad y estudiantes de OJOL en varias regiones.

El momento de la reunión fue compartido por el relato oficial de la Secretaría del Vicepresidente Indonesio. En el video, Wapres Gibran celebró una reunión con al menos ocho conductores de OJOL de varias compañías de transporte en línea, a saber, Gojek, Grab, Maxim e Indrive.

Gibran, que llevaba una camisa Batik, se veía relajada pero se tomaba en serio el entretenimiento del Ojol para disfrutar de bocadillos y bebidas presentadas en una mesa redonda. Mientras eso, el ex alcalde de Solo parecía hablar y escuchar la conversación con representantes de OJOL.

El vicepresidente Gibran se reúne con representantes de OJOL en el Palacio del Vicepresidente

En la reunión, el vicepresidente Gibran escuchó las aspiraciones y esperanzas de los representantes de conductores de OJOL, especialmente al abordar varias condiciones que ocurren hoy.

«Alhamdulillah, la reunión fue más sobre nosotros que solicitó y dio información del vicepresidente. Alhamdulillah, estamos en la misma frecuencia para los problemas que están sucediendo actualmente», dijo uno de los conductores de OJOL en la chaqueta gojek en el video.

Le pidió al gobierno que actuara rápidamente en respuesta a una situación en desarrollo, porque los disturbios públicos y las manifestaciones también afectaron los ingresos de los conductores de OJOL.

«Porque, francamente, nosotros de los amigos del taxi de la motocicleta en línea estamos perturbados por el sustento. El número de pasajeros ha disminuido, la ansiedad de atraer, considerando que la escalada está aumentando», dijo

Los representantes de OJOL afirmaron haber educado a sus colegas para no ser provocados fácilmente y mantener el orden en medio de situaciones acaloradas.

«A los cadetes en sus respectivas regiones para no participar o ser provocados provocados de manifestación Ayer «, dijo

Mientras que el vicepresidente respondió positivamente a las expectativas que transmitieron, especialmente para crear una situación propicio después de la demostración que ocurrió. El vicepresidente también aseguró el manejo de casos legales contra los perpetradores del incidente que mató al conductor de Ojol Affan Kurniawan.

Se informó que la reunión duraría más de una hora. Se espera que esta reunión ayude al presidente Prabowo Subianto a enfriar la situación actual escuchando las aspiraciones de la gente.

Se destacan los representantes de OJOL

Representantes de OJOL que conocieron a Gibran con zapatos Nike Air Jordan

Intermediario reaccionó a la reunión del vicepresidente Gibran con representantes de OJOL. En lugar de apreciar la acción, los ciudadanos incluso cuestionaron a los representantes de OJOL que fueron alojados por Gibran en el Palacio del Vicepresidente.

Los internautas destacaron la apariencia del Ojol que conoció a Gibran demasiado a la moda, la chaqueta parecía nueva y la apariencia de la cara era demasiado «brillante» para los conductores de Ojol que eran todos los días en el campo.

«Brillando el brillo del conductor, la chaqueta sigue siendo nueva», escribieron los internautas.

Los ciudadanos también destacaron su estilo de habla bien organizado. «La chaqueta está demasiado limpia, el habla pública es demasiado buena. ¿Buen talento?

En otra carga, los internautas también destacaron brevemente a uno de los Ojols con zapatos rojos de Nike Air Jordan cuando se reunieron con el vicepresidente. «Ojol usa Jordan Water», escribieron los internautas en Instagram