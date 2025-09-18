Conocer al presidente adjunto del DPR, la comunidad de OJOL trae aspiraciones sobre el descuento de la comisión del 20 por ciento

Yakarta, Viva – Representantes de taxistas de motocicletas en línea (OJOL) de la unidad de reacción rápida (URC), ha cumplido una invitación de discusión con el vicepresidente del parlamento indonesio, Sufmi Dasco Ahmad. Durante la reunión, URC dio varios aportes, como sobre su rechazo al discurso piezas de comisión Tasas de 10 por ciento y decentes.

Billy reveló que uno de los representantes de URC, el liderazgo del DPR había respondido a un número aspiración que fue transmitido por URC como un representante activo de OJOL.

Basado en la discusión realizada con el liderazgo del DPR al que también asistieron Dasco como representante de la facción Gerindra, la respuesta del gobierno a las aspiraciones de OJOL también se completará de inmediato en forma de regulación presidencial o regulación presidencial.

«El consejo consuetudinario y la Agencia de Deliberación Betawi (Bamus) al Parlamento Indonesio para reunirnos con Bang Sufmi Dasco», dijo Billy en su declaración, el jueves 18 de septiembre de 2025.

Miles de conductores de OJOL se manifestaron en la Oficina del Gobernador de Sumatra del Norte, Medan City. (Bspupra/viva) Foto : Viva.co.id/bs putra (Medan)

«El DPR traerá buenas noticias a los amigos de OJOL que son verdaderamente socios, que realmente se están ganando la vida en las calles, que se niegan a convertirse en trabajadores, que rechazan el descuento del 10 por ciento», dijo.

Hizo hincapié en que una serie de aspiraciones transmitidas en la reunión fueron como una cuestión de rechazo de un discurso de descuento del 10 por ciento. Porque según URC, no es una cuestión de recortes el problema, porque con un descuento del 20 por ciento disponible en este momento los conductores de OJOL también sienten algunos beneficios.

Según URC, lo que debe estudiarse es una tarifa decente para los servicios de OJOL, y esto es diferente de las demandas de otras asociaciones que a menudo están en nombre de OJOL.

«Lo que saben es la demanda de un descuento del 10 por ciento para que el ingreso sea mayor. De hecho, si lo revisamos, la tarifa actual es inadecuada y el problema de descuento se equilibra con lo que obtienen los socios», dijo Billy.

«Por ejemplo, por ejemplo, debido a los bonos, o hay otras cosas que también dan la compañía de aplicaciones», dijo.

Se sabe que anteriormente la asociación en nombre de Ojol a saber Garda IndonesiaLa celebración de una manifestación exigió una disminución en comisión al 10 por ciento en el edificio del Parlamento, Yakarta, el miércoles 17 de septiembre de 2025. La manifestación solo fue atendida por un puñado de participantes, sin los elementos de los estudiantes como se afirmó anteriormente.