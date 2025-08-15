Conocer a los 6 entrenadores femeninos de la NFL

El NFL ya está en el 2025-26 pretemporadaY muy pronto, el La temporada regular comenzará. Es un momento emocionante en la liga, y siete equipos de la NFL tendrán nuevos entrenadores en jefe esta temporada.

Siempre hay una alta tasa de facturación en el entrenamiento en la NFL, porque los equipos obviamente quieren ganar, por lo que cuando eso no está sucediendo, no esperan demasiado para encontrar un nuevo entrenador. Entonces, tener siete nuevos entrenadores en jefe para la temporada 2025-26 no está fuera de lo normal.

Esta temporada, un puñado de mujeres también son entrenadoras en la NFL. Mientras que la mayoría de los entrenadores en la liga son hombres, pero hay varias mujeres que hacen olas en la NFL este año.

Entrenadoras en la NFL

En una característica publicada en junio, Jayna Bardahl de The Athletic discute el papel de las mujeres en la NFL y nombra a los entrenadores actuales de fuerza y acondicionamiento femenino. Según su cuenta, actualmente hay seis mujeres en esos roles para la temporada 2025-26 de la NFL.

Esos entrenadores son Kaelyn Buskey del Ravens de BaltimoreAllison Haley de la Bears de ChicagoGenevieve Humphrey del Panteras de CarolinaMaraal Javadifar de la Tampa Bay BuccaneersLockwood de otoño de la Filadelfia Eagles y Haley Roberts del Las Vegas Raiders.

En la función, Bardahl agrega que en 2024, la NFL empleó a 15 entrenadoras a tiempo completo, un aumento del 47% de 2021 y un 1,400% salto de 2015.

«Las oportunidades para las entrenadoras femeninas en la NFL son especialmente notables en departamentos de fuerza, acondicionamiento y rendimiento, donde seis de esos 15 entrenadores trabajaron», afirma Bardahl. «A medida que más mujeres entran en el entrenamiento y la liga en general, la tubería natural de la sala de pesas es cada vez más evidente».

Una ‘oportunidad emocionante’ para la NFL

En el mismo artículo, Sam Rapoport, fundador de la Foro de Mujeres de la NFL, discute el salto que las mujeres han experimentado Pasando de estar en departamentos de fuerza, acondicionamiento y rendimiento a entrenadores a tiempo completo.

«No es sorprendente porque la tubería estaba allí anteriormente», dice Rapoport. «Podrían provenir del deporte que jugaron. No muchas mujeres juegan al fútbol de aparejos, pero hay muchas que lo hacen», y agregó que «es una oportunidad emocionante para la liga».

Entonces, ¿qué pasa con los entrenadores posicionales, como entrenadores de mariscal de campo y entrenadores receptores abiertos? Rapoport dice que las mujeres en esas posiciones no son tan grandes en los números.

“Hay muy pocas mujeres cada año que estén calificadas para tener un nivel de entrada trabajo de entrenamiento en la NFL Porque nunca antes había soñado con esto «, dice Rapoport.» Nadie iba a por eso. Lo que estamos viendo ahora es que las mujeres y niñas más jóvenes buscan asumir esta carrera, y están entusiasmadas con eso «.

Roberts, quien entrena para los Raiders, dice que incluso si no puede trabajar bien con alguien en el equipo, está bien. «No voy a apaciguar a todos en el equipo, pero tenemos a alguien en el personal, porque tenemos un personal muy diverso, eso lo hará», dice en la pieza.

Los accesorios para estas entrenadoras femeninas en la NFL que están haciendo olas y muestran cómo está evolucionando el deporte.