Conoce los tipos de parches para neumáticos, ¿cuáles merecen la pena?

Jacarta – Momento prohibición Si un vehículo tiene una fuga en medio de un viaje, la elección de la solución suele estar determinada por la situación y el tiempo. Muchos conductores aplican parches inmediatamente sin comprender realmente el tipo de parche utilizado y su impacto en el futuro.

Sin embargo, el método DROGAS No existe un solo tipo de neumático. Cada uno tiene un carácter, un nivel de seguridad y una idoneidad de uso diferentes según el estado del neumático y las necesidades del ciclista.

El tipo de parche más común es el de lombrices. Este método utiliza caucho con forma de cuerda que se inserta en el orificio del neumático sin tener que quitar el neumático de la llanta.

Se sabe que los parches contra gusanos son prácticos y rápidos, por lo que suelen ser una opción de emergencia en la carretera. Sin embargo, este método generalmente sólo se recomienda como solución temporal debido a su durabilidad limitada.

Ilustración de un parche de neumático de coche.

El siguiente tipo es el parche paraguas, que parece un hongo con cabeza y tallo. El proceso de instalación se realiza desde el interior del neumático por lo que requiere desmontar el neumático de la llanta.

Los parches de paraguas se consideran más seguros que los parches de lombrices porque cubren el agujero en ambos lados. Este método puede mantener una presión de aire más estable y minimizar el riesgo de nuevas fugas.

Aparte de eso, también existe un método de parche o parches adheridos al interior del neumático. Este parche es una lámina de goma especial que se pega al área de la fuga en el interior del neumático.

Los parches son muy utilizados en talleres de reparación oficiales o especialistas en neumáticos. Si la mano de obra es cuidada y los materiales son de calidad, este método es lo suficientemente duradero para el uso diario.

Sin embargo, no vale la pena reparar todas las partes del neumático. Los agujeros en la zona de la banda de rodadura de los neumáticos siguen siendo relativamente seguros, mientras que las fugas en las paredes laterales no deben repararse en absoluto.

La pared lateral del neumático es flexible y continúa cambiando de forma a medida que gira. Los parches en estas áreas corren el riesgo de fallar y poner en peligro la seguridad del ciclista.

Entonces, ¿qué método de parcheo vale más la pena? Para un uso a medio y largo plazo, un parche tipo paraguas o un parche desde el interior del neumático es la opción más segura y adecuada.

Mientras tanto, los parches para gusanos sólo deben usarse como solución de emergencia. Al elegir el método correcto, los neumáticos siguen siendo seguros de usar sin tener que apresurarse a reemplazarlos por otros nuevos.