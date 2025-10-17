¡Conoce la Yadea Ova, una bicicleta eléctrica de 600 vatios que puede recorrer 60 km con una sola carga!

Yakarta, VIVA – Mercado bicicleta electrica en Indonesia está cada vez más concurrido. Esta vez le toca a él Yadea Indonesia lanzó su producto más nuevo, Yadea Ova.

Curiosamente, esta bicicleta eléctrica está diseñada específicamente para mujeres que quieren lucir a la moda pero aun así ahorrar energía y ser respetuosas con el medio ambiente.

El lanzamiento se realizó online a través de la cuenta oficial de redes sociales @yadeai indonesia. Según Andy Luo, director general adjunto de Yadea Indonesia, Ova no es sólo un medio de transporte, sino también parte del estilo de vida de las mujeres urbanas.

«Yadea OVA se presenta como un vehículo que no sólo es práctico y energéticamente eficiente, sino que también apoya el estilo de vida de las mujeres modernas. Su diseño es elegante, su rendimiento es sólido y, lo más importante, contribuye a un futuro más verde e inteligente para Indonesia», dijo Andy Luo en su declaración del viernes 17 de octubre de 2025.

Yadea Ova se desarrolló a partir de una investigación sobre las necesidades de los usuarios en Indonesia, especialmente las mujeres activas y con alta movilidad. Andy dijo que el Ova tiene dimensiones compactas y un diseño ergonómico, por lo que sigue siendo cómodo de conducir incluso en carreteras con mucho tráfico.

Ova tiene unas dimensiones de 1.580 mm x 660 mm x 1.040 mm, con una posición de asiento ajustada a la comodidad del cuerpo de las mujeres asiáticas. Aparte de eso, el maletero es lo suficientemente espacioso como para llevar un casco y un bolso de diario.

En cuanto a prestaciones, esta bicicleta eléctrica está equipada con un motor TTFAR de 600 vatios y una batería de grafeno TTFAR de 48V/23Ah. En pleno estado de conservación, el Yadea OVA puede recorrer una distancia de hasta 60 km con una velocidad máxima de 42 km/hora. Curiosamente, la tecnología TTFAR Smart Controller permite que la energía cinética regrese a la batería durante la desaceleración, lo que hace que el uso de energía sea más eficiente.

Yadea también ofrece una garantía de batería de 2 años o 20.000 km, así como soporte para >1.000 ciclos de carga. En otras palabras, con una sola carga, Ova se puede utilizar hasta por una semana para las actividades diarias.

Una de las características únicas es 1 Second Smart Unlock, un sistema inteligente que permite a los usuarios arrancar la motocicleta en solo un segundo a través de la aplicación Yadea App en su teléfono inteligente.

En cuanto a la seguridad, el Ova está equipado con protección de seguridad de conducción de 10 pliegues, incluido el control de tracción TCS, asistencia de descenso HDC y modo Goddess (función de arranque suave), que lo hace más fácil para los conductores novatos. También existe el modo P automático, donde el vehículo se detendrá después de 60 segundos al estacionar.