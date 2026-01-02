Conoce la tendencia del slow running, ¿qué es y cómo impacta en el cuerpo?

Jacarta – Durante años, muchos corredores, tanto principiantes como experimentados, han creído en un principio simple: cuanto más rápido y más duro se entrena, mayor es la mejora en el rendimiento obtenido. El objetivo es claro, conquistar la misma distancia en menos tiempo, semana tras semana.

Mejor cultura personal, relojes inteligentes y aplicaciones correr ayudó a fortalecer la obsesión por la velocidad. Desplácese para obtener más información…

Sin embargo, las investigaciones en realidad muestran el enfoque opuesto. En lugar de esforzarte siempre, entrenamiento de carrera con baja intensidad o “carrera lenta“Se ha demostrado que desempeña un papel importante en la mejora de la velocidad, la resistencia y la consistencia del rendimiento a largo plazo.

Según el entrenador de carrera profesional Ben Rosario, quien también es director ejecutivo del equipo HOKA NAZ Elite, el entrenamiento submáximo permite al cuerpo almacenar energía y fuerza para rendir de manera óptima en momentos importantes, como el día de la carrera.

Explicó que los corredores que continúan entrenando duro todos los días a menudo nunca alcanzan su máximo potencial de velocidad porque el cuerpo no tiene tiempo suficiente para recuperarse.

Un problema común con el entrenamiento continuo de alta intensidad es la fatiga crónica y el estancamiento del rendimiento. Cuando todas las sesiones se realizan a la misma velocidad, el cuerpo no obtiene los máximos beneficios, tanto del entrenamiento rápido como del entrenamiento de recuperación.

«Además, una presión excesiva sobre músculos, tendones y ligamentos también aumenta el riesgo de lesiones», afirmó. Salud de la MujerViernes 2 de enero de 2026.

Una opinión similar expresó el fisioterapeuta Brad Whitley. Enfatizó que los corredores que incluyen regularmente sesiones de carrera lenta tienden a sufrir menos lesiones. Según él, la clave principal para la adaptación del organismo es la recuperación. «Sin un descanso suficiente, los mecanismos naturales de reparación del cuerpo no funcionan de manera óptima, por lo que aumenta el riesgo de lesiones», afirmó.

Sin embargo, el sprint todavía tiene un lugar en un programa de entrenamiento. Los sprints y los intervalos funcionan para desarrollar la fuerza y ​​​​la velocidad finales. Sin embargo, los expertos coinciden en que el entrenamiento de alta intensidad debe limitarse, especialmente para los corredores que entrenan varias veces a la semana.

Para los principiantes, el concepto de “carrera lenta” suele resultar confuso. El entrenador de Nike Running, Jes Woods, sugiere sustituir el término “carrera lenta” por “carrera fácil”.