Conoce el Método Japonés de Caminar, un ejercicio de caminata al estilo japonés que te hace vivir más tiempo

Jacarta – Caminar es una de las formas de ejercicio más simples y fáciles, pero a menudo se subestima. Muchas personas se limitan a dar pasos diarios sin darse cuenta de que caminar de forma correcta y estructurada puede proporcionar importantes beneficios para la salud.

Últimamente está de moda japonés Método de caminar se está volviendo viral en TikTok y está llamando la atención de personas que quieren agregar variedad a su rutina de ejercicios. Desplácese para obtener más información…

Lanzando desde GQMiércoles 26 de noviembre de 2025, el método japonés para caminar es una innovación de Japón desarrollada por los profesores Hiroshi Nose y Shizue Masuki de la Universidad Shinshu. Este método combina los principios del entrenamiento a intervalos al caminar, para que puedas conseguir el efecto capacitación alta intensidad sin tener que ir al gimnasio o utilizar equipos de ejercicio especiales.

Muchos tienen curiosidad por saber si este método es más eficaz que caminar con regularidad o incluso alcanzar el objetivo de 10.000 pasos al día. Aquí hay algunas cosas importantes que necesita saber sobre el método de caminar japonés:

1. Método de intervalo estructurado

El Método Japonés de Caminar se realiza alternando tres minutos de caminata rápida y tres minutos de caminata pausada, para un total de 30 minutos sin parar. Este enfoque es similar al entrenamiento en intervalos de alta intensidad o HIIT, que ayuda a aumentar la resistencia cardiorrespiratoria y la capacidad máxima de oxígeno.

2. Reduce la presión arterial

Un estudio realizado por los profesores Nose y Masuki demostró que los participantes que practicaron este método regularmente durante cinco meses experimentaron una reducción más significativa de la presión arterial que aquellos que caminaron con intensidad moderada o simplemente persiguieron un objetivo de 10.000 pasos por día.

3. Aumenta el VO2 máximo y la aptitud cardíaca

El VO2 máx es el principal indicador de la capacidad del cuerpo para utilizar oxígeno durante la actividad física. Al realizar intervalos rápidos con el método japonés de caminar, su corazón funcionará de manera más óptima, fortalecerá su sistema cardiovascular y ayudará a su cuerpo a adaptarse a una mayor intensidad de ejercicio.

4. Adecuado para principiantes y personas ocupadas.

Si recién estás comenzando o tienes una agenda ocupada, simplemente haz una o dos rondas antes de aumentar a cinco rondas, como es la recomendación estándar. Este método también se puede utilizar como complemento al final del entrenamiento para quienes levantan pesas habitualmente o practican otros deportes.