Conoce directamente, el embajador de video viral de UAS Sindir Sheila en 7 Madre burlón: ¡Guau, mi vergüenza!

Yogyakarta, Viva – Una reunión emocionante tuvo lugar entre Ustaz Abdul Somad (OMS) con vocalista Sheila el 7Akhdiyat duta modjo o familiarmente llamado duta. En un video viral en Instagram, el predicador expresó su admiración por el embajador de Sheila el 7.

Pero curiosamente, no solo afirmó querer conocer al vocalista, UAS también se burló del músico que había sido viral debido a su antiguo video. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«He conocido a la persona mayor que soñé con conocer esta noche», dijo UAS en el video subido en la cuenta @UPDATE_NYINYIR_OFFICIALcitado el lunes 18 de agosto de 2025.

La UAS también había hecho curiosos a los seguidores cantando una pieza de la canción «Cómo apropiado» Sheila el 7.

No solo cantando, UAS también hizo una sátira ligera sobre el video viral del embajador llamado Mothers on the Road.

«Veo a Mas Doma siempre, entonces el video que se recuerda cuando monta una motocicleta, luego las madres dicen ‘Dadah’ ‘si Dadah no es así pero», dijo UAS mientras demuestra el estilo del embajador sacudiendo su pecho en el video.

Los chistes de UAS hacen que la atmósfera líquida. El embajador se echó a reír tímidamente mientras quimaba las palabras de la UAS.

«Vaya, mi vergüenza», dijo el embajador.

En ese momento, el embajador también saludó directamente a los seguidores de UAS.

«Saludos a todos. Bienvenido a Jogja, UAS. Hace frío en Jogja hoy. Ojalá coincida con el clima», dijo Deta amablemente.

Sin detenerse allí, el embajador respondió a la carga de UAS a través de su cuenta de Instagram, @pakduta.

«Estoy muy agradecido por la oportunidad de poder reunirse directamente con UAS por primera vez. Espero que este sea el comienzo que continúe en las próximas hermosas reuniones, Insha Allah. Siempre sea saludable Sr. Guru», escribió.

La reunión resultó ser un evento Lir-Ilir Jogokariyan en Yogyakarta, al que también asistió el músico Kunto Aji y el político baswedan de Anies. Curiosamente, no solo también asistieron los embajadores, otros sheila en 7 personal, a saber, Adam Subarkah y el ex guitarrista de Sakti (ahora llamado Salman Al Jugjawy).

El autor Salim A. Fildah, con una leyenda ingeniosa, «New Group: Sheila on Heaven», refiriéndose al retrato UAS con Sheila en 7 menos Eross Candra.