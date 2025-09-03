Conoce al nuevo director artístico del Teatro Lincoln Center, Lear Debessonet

Para Aprender debitonetEl teatro siempre ha sido sobre la comunidad, y es un valor que está trayendo consigo mientras asume el papel de la directora artística de Manhattan’s Venerable Teatro Lincoln Center.

Escuche el «» de esta semana «Decrafía«Podcast a continuación:

«Todo mi viaje como artista ha estado pensando en la función social del teatro y la forma en que el teatro crea comunidad, y de alguna manera construye comunidades imposibles para las personas que podrían no ser reunidas en ninguna otra parte de su vida», dijo Debessonet en el último episodio de «StageCraft», Variety’s Theatre Podcast.

Un paso clave: asegurarse de que cada residente de la ciudad de Nueva York, en los cinco distritos, sabe que son bienvenidos en LCT. «Estamos haciendo una campaña pública al aire libre que involucra subterráneos y taxis y cosas así en los distritos exteriores, que son muy a propósito una invitación a la ciudad en general», dijo. «La intención es que no solo estamos tratando de llegar a personas que ya están viendo 12 espectáculos al año. Queremos que las personas sientan que podrían venir y ver su primer espectáculo aquí».

Debessonet, quien asumió oficialmente como directora artística de LCT en julio, asciende al papel después de dejar una marca temprana en el Teatro Público, donde fundó el amplio programa de artes cívicas conocido como obras públicas. ¡Más recientemente, ella fue directora artística de los influyentes codificadores! serie de cierres de conciertos; Durante su mandato allí, dirigió producciones de «Into the Woods» y «Once Upon A Mattress» que se fue a Broadway.

Ella comienza su primera temporada de programación en LCT con un renacimiento de Broadway de «Rag-time«, Otro programa que inicialmente organizó en Encores! Comenzando actuaciones a finales de este mes con un elenco que incluye a Joshua Henry, Caissie Levy y Brandon Uranowitz, la épica histórica sobre la vida estadounidense a principios del siglo XX, con una resonancia especial con nuestro momento político actual, según la directora:» Usted es absolutamente una audiencia en la audiencia «. un artista «.

También en la pizarra de la temporada de LCT se encuentra un éxito de iteración de Londres en Broadway «Kyoto», un thriller político sobre los acuerdos climáticos dirigidos por Stephen Daldry y Justin Martin («Stranger Things: The First Shadow»), así como un renacimiento estrellado de «los monólogos Whoopi», entre otras ofertas. También hay una serie de comedia en LCT3, el espacio de teatro más pequeño de la institución y una colaboración en desarrollo con el chef de Tatiana, el restaurante ultra caliente y siempre reservado en el campus del Lincoln Center. Ella espera que cuando se tome todos juntos, toda la temporada se suma a «una fiesta».

Y ella está enfocando para asegurarse de que todos estén invitados a la mesa. «Realmente veo el Teatro del Centro Lincoln como un bien público, y quiero que sea eso para la gente», dijo.

Para escuchar toda la conversación, escuche en el enlace de arriba o descargue y suscríbase a «Stagecraft» en las plataformas de podcast, incluidas Podcasts de Apple, Spotify y el Red de podcast de Broadway.