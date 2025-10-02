Conoce al jefe de Oikn, Purbaya Jamin Funding para el desarrollo avanzado de IKN

Yakarta, Viva – El Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, celebró una reunión con el jefe de la Autoridad de Capital del Archipelago (Oikn) Basuki Hadimuljonoen la Dirección General de la Oficina de Impuestos del Ministerio de Finanzas el miércoles 1 de octubre de 2025.

A través de cargas en Instagram @menkeuri, durante la reunión, Purbaya recibió un informe de Basuki sobre el último progreso del desarrollo Iknet.

El informe estaba discutiendo principalmente el objetivo IKN para convertirse en una capital política para Indonesia en 2028, como se indica en Peres No. 79 de 2025.

«Pak Basuki informó el progreso del Programa de Desarrollo IKN después de la emisión de Perres No. 79 de 2025, que estableció IKN como la ciudad capital de 2028», dijo Purbaya citada por Instagram @Menkeuri, jueves 2 de octubre de 2025.



Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa.

Frente a Basuki, Purbaya ni siquiera dudó en expresar su apoyo y proporcionar garantías para la continuación del desarrollo de IKN, especialmente mediante la donación presupuesto de Fondo del Tesoro.

Para obtener información, hay tres esquemas de financiación para la continuación del desarrollo de IKN. Entre otras cosas, es decir, financiamiento a través del presupuesto estatal, la cooperación entre el gobierno y las entidades comerciales (PPP) y la inversión extranjera directa (IED).

Purbaya también había expresado varias veces su apoyo a la continuación del desarrollo de IKN. Dio un ejemplo, el gobierno presupuestó RP 5.7 billones para IKN en 2025, incluidos los dispersos en el Ministerio de Obras Públicas (PU).

Incluso prometió presionar más rápido el desarrollo de IKN el próximo año. Aunque no especificó cuánto se preparó el presupuesto exacto para trabajar en IKN en 2026.

«Todavía se anima a Ik. El año que viene (2026) presionando aún más rápido … Es una inversión lo suficientemente grande (en Ikn Nusantara). Esperamos que más tarde cuando parezca comenzar a caminar, el sector privado también comience a entrar allí», dijo Purbaya.

«Pero esperaré la orden del presidente (Prabowo Subianto) qué tipo de», dijo.