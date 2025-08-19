Conoce al embajador indonesio en los Estados Unidos, Anindya Bakrie empuja la colaboración hacia Indonesia Incorporated

Yakarta, Viva – Presidente Kadin Indonesia, Anindya Bakrie Alias Anin recibió una visita del embajador de la República de Indonesia a los Estados Unidos (EE. UU.), Dwisuryo Indroyo Soesilo, en Menara Kadin Indonesia, sur de Yakarta el martes 19 de agosto de 2025.

La reunión discutió las oportunidades de cooperación comercial, inversión y fortalecimiento del papel de las micro, pequeñas y medianas empresas (Umkm) En las relaciones económicas de los dos países.

Anin afirmó que Kadin como socio estratégico del gobierno está listo para apoyar el programa de diplomacia económica indonesia en los Estados Unidos. Según él, el impulso después de negociar nuevas tarifas se convirtió en una gran oportunidad, para alentar el aumento del comercio y la inversión de dos vías.

«Nosotros (Kadin) hablamos mucho de cómo aprovechar las oportunidades de inversión y comercio entre dos países para aumentar el papel de las MIPYME y las cooperativas. El embajador de Pak es muy solidario, incluso muchas ideas nuevas son muy buenas», dijo Anin en su declaración, martes 19 de agosto de 2025.

Agregó, el enfoque de fortalecer las MIPYME y las pequeñas y medianas industrias (Ikm) se ha convertido en una prioridad. Los datos del Ministerio de MIPYME en mayo de 2025 señalaron, de un total de 66 millones de MIPYME y 500 mil Ikm en Indonesia, su contribución al PIB alcanzó el 65 por ciento.

Por lo tanto, Anin consideró que la cooperación con instituciones en los Estados Unidos, como la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) y el Centro de Pequeñas Empresas (SBC), se volvió muy importante. «Hasta ahora, el enfoque es, por supuesto, los grandes, y ellos (MIPYME) contribuyen a casi el 65 por ciento que nuestro PIB, por lo que somos naturales para que luchemos», dijo Anin.

Además, admitió que Kadin también había establecido comunicación con varias asociaciones en los Estados Unidos, a saber, desde el algodón, el trigo y los importadores de soja, hasta asociaciones textiles, prendas, calzado, electrónica y muebles, para expandir las exportaciones de Indonesia.

«El impulso del G20 y el B20 es una gran oportunidad. De hecho, en la Asamblea General de la ONU en septiembre, Kadin puede crear un camino hacia la agenda B20 G20 el próximo año, que con suerte será el comienzo de una cooperación más concreta», dijo.

Temporario Embajador de RI en los Estados UnidosDwisuryo Indroyo Soesilo afirmó, uno de los mandatos del presidente Prabowo Subianto era fortalecer la Indonesia como las relaciones económicas, especialmente en el aumento de la inversión.

«Además de la diplomacia convencional, alentaremos los programas junto con y entre Kadin y el sector privado. Debido a que las funciones de Kadin son muy importantes, especialmente en el desarrollo de MIPYME e IKM, que son grandes en número. Incidentalmente en los Estados Unidos hay SBA y SBC que podemos conectar con Kadin», dijo.