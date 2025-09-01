¡Conoce a ‘Ridwan Kamil’, la mano de Lisa Mariana besada!

VIVA – Lisa Mariana compartió un momento especial cuando se conoció ‘Ridwan Kamil‘, también conocido como un hombre viral en las redes sociales llamado Endy Priyono, que se considera muy similar al ex gobernador de West Java.

En el video subido a Instagram, Lisa Mariana aparece en la misma habitación que Endy Priyono. Lisa Mariana se ve hermosa con un blazer rosa y una falda negra. También llevaba maquillaje facial y cabello perfectamente dispuesto.

Frente a él, estaba Endy Priyono que llevaba un traje negro. Sostuvo la mano de Lisa Mariana y luego la besó. Lisa Mariana era como sentirse incómoda, inmediatamente soltó su mano y se echó a reír.

«Es pacífico, hermano», escribió Lisa Mariana en Instagram, citada el lunes 1 de septiembre de 2025.

Al ver la carga, los internautas respondieron con varios comentarios. No unos pocos que fueran fuertes, esto es divertido porque Lisa Mariana puede imaginar estar con el Ridwan Kamil original.

«High Fantasy», Kada Dinar Candy.

«Gosh es muy similar a casi el 99 por ciento», dijo los internautas.

«Sorprendido, pensé que RK era realmente LIS», dijo Netizen.

«Felicitaciones, Lisa, con suerte duradera», dijo otro interno.

Para obtener información, el caso entre Lisa Mariana y Ridwan Kamil (RK) comenzó con acusaciones de infidelidad en las redes sociales en marzo de 2025. Lisa, una celebridad, afirmó tener una relación con RK en 2021, incluso afirmó dar a luz a las hijas de la relación.

Subió pruebas como las capturas de pantalla de conversación y videollamadas, y dijo recibir dinero de RK para abortar un embarazo, que utilizó para las necesidades de la vida.

RK negó firmemente esta acusación, calificándola de una calumnia con estampado económico y declaró que solo conoció a Lisa una vez relacionado con las solicitudes de asistencia con la conferencia. Informó a Lisa a la Policía de Investigación Criminal por presunta difamación basada en la Ley de ITE.

La disputa continuó con la demanda civil de Lisa ante el Tribunal de Distrito de Bandung y la demanda de Back RK por valor de Rp105 mil millones. La prueba de ADN en agosto de 2025 demostró que RK no era un padre biológico del hijo de Lisa, desencadenó una reacción emocional de Lisa. Lisa también fue arrastrada en el caso de corrupción del banco BJB, alegando haber recibido un flujo de fondos del RK para su hijo. Este caso atrae la atención pública, dando lugar a la especulación y la controversia en las redes sociales.