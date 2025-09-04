Connor Swindells para liderar la comedia-drama-drama shinjuku azúcar zorro de azúcar

Connor Swindells está listo para reunirse con los creativos detrás de Netflix Hit «Educación sexual«En la serie de comedia-drama» Shinjuku Sugar Fox «.

Escrito por Josh Flower, el programa de sets de Tokio, ahora en desarrollo, se describe como una «historia de la mayoría de edad de la mayoría de edad sardónica, envuelta en un apasionante misterio contado en ocho episodios, visto a través de los ojos de alguien espectacularmente sin calificaciones para resolverlo».

Ben Taylor, galardonado múltiple («Joy», «Educación sexual») está programada para dirigir y producir ejecutivos. La serie será producida por Swindells; Amber Anderson, Kate Phillips y Rosie Day de Just John Films; y Jon Jennings («Educación sexual», «Renegade Nell»). Richard Tulk-Hart («The Crow Girl», «So Long Marianne») servirá como productor ejecutivo.

«Estoy muy encantado de trabajar con amigos en un proyecto que sé que a la gente le encantará. Es una historia nacida por pura pasión: es un viaje salvaje», dijo Swindells, también conocido por «SAS: Rogue Heroes» y luego visto en el muy esperado «El sistema de entretenimiento».

«Shinjuku Sugar Fox» también marca el comienzo de una asociación entre Just John Films y la recién establecida consultora Volteo Media de Richard Tulk-Hart, Volteo Media, que trabajará en toda su pizarra.

«Estamos muy emocionados de dar vida a esta espectacular historia y una escritura inteligente», dijo Just John Films. «Impulsado y divertido, este es un comentario afilado sobre aspiración, desilusión y la delgada línea entre los sueños y el engaño. Sabemos que Connor traerá un ingenio y una profundidad real al personaje y estamos emocionados de comenzar».

Se agregó Tulk-Hart de Volteo Media: «Shinjuku Sugar Fox es una escritura de construcción mundial realmente emocionante de Josh.