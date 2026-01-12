Connor Storrie y Hudson Williams presentes en los Globos de Oro

“Rivalidad acalorada» estrellas Connor Storrie y Hudson Williams hicieron su debut como presentadores en la entrega de premios en el Globos de Oro el domingo.

Los dos, que subieron al escenario de “Pink Pony Club” de Chappell Roan, presentaron el premio al Mejor Actor de Reparto en una Serie de Televisión.

«Lo siento, es un poco estresante estar aquí en nuestros primeros Globos de Oro», dijo Storrie mientras se estremecía dramatizada.

<br />

Hudson ofreció un consejo desde el escenario, señalando las escenas humeantes, a menudo sin ropa, que compartieron en la pantalla: «Simplemente respira profundamente e imagina a todos en la audiencia… Ya sabes».

«¡Oh! Sí, no sé si eso funciona, considerando que todos nos han visto… Ya sabes», respondió Storrie.

Luego, la pareja bromeó diciendo que si bien no todos en la audiencia pudieron haber visto “Heated Rivalry”, los entrenadores, madres e hijas de todos sí lo hicieron. “¡Hola mamás!” “¡Hola hijas!” gritaron los dos antes de anunciar a Erin Doherty como la ganadora por su papel secundario en “Adolescent”. Su victoria sigue a la de sus coprotagonistas. Stephen Graham como actor principal de una serie limitada y Owen Cooper como actor secundario, convirtiéndose en el El ganador más joven de la categoría.

En “Heated Rivalry”, Storrie y Williams interpretan a Ilya Rozanov y Shane Williams, respectivamente, jugadores de hockey profesionales que se enamoran en el transcurso de una aventura secreta que dura una década. El reparto también incluye a François Arnaud, Robbie GK, Christina Chang, Dylan Walsh, Nadine Bhabha y Sophie Nélisse.

El programa, creado por Jacob Tierney y producido por el streamer canadiense Crave y disponible en HBO Max en los EE. UU., está basado en “Game Changer”, la serie de novelas románticas queer sobre hockey de Rachel Reid.

Storrie y Williams han saltado a la fama mundial en tan solo unas seis semanas desde que HBO estrenó la primera temporada de seis episodios. Ahora se está desarrollando una segunda temporada.

Williams hizo su debut en un programa de entrevistas nocturno el miércoles en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”. Storrie hará lo mismo pero en “Late Night With Seth Meyers” el lunes. Storrie también se unió a la estrella de “Abbott Elementary”, Janelle James, para anunciar las nominaciones a los premios Actor Awards de este año el miércoles.

A pesar de su popularidad y los grandes elogios de la crítica, “Heated Rivalry” no es elegible para los Emmy porque está financiada únicamente fuera de los EE. UU. HBO Max no es productor ni cofinanciador de la temporada 1 ni lo será para la temporada 2. “No vamos a estar involucrados”, dijo el presidente y director ejecutivo de contenidos de HBO y Max, Casey Bloys. Variedades Michael Schneider en diciembre. «Creo que lo último que necesita el programa es que la gente se entrometa en lo que funciona. Así que no siento ninguna necesidad de opinar. Claramente, tienen una buena idea del programa y de lo que funciona. Estaré emocionado de recibir mis episodios y destacarlos en HBO Max».

