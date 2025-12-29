Connor Storrie y Hudson Williams narrarán una novela erótica después de una ‘rivalidad acalorada’

Es posible que el viaje de Shane Hollander e Ilya Rozanov haya terminado por ahora (la temporada 2 de “Heated Rivarly” probablemente no llegue hasta 2027), pero Hudson Williams y Connor Storrie tienen la solución perfecta para entretener a los fanáticos.

Los actores narrarán “Ember & Ice”, el romance de audio inmersivo de tres episodios de Quinn. Según el logline oficial, “Ember & Ice” sigue a los príncipes fae Dane y Finn de los reinos rivales Solari y Lunare. La serie, «ambientada en un mundo de fantasía ricamente imaginado, moldeado por la historia, el deber y el deseo prohibido», es «una historia sobre la elección del amor desafiando las expectativas» y amplifica «cada momento de tensión, anhelo e intimidad».

Quinn confirmó que Storrie no leerá con acento como lo hace en “Rivalidad acalorada”, publicó en X, “Lo intentamos”. Si bien algunas historias originales de Quinn presentan al personaje principal hablando directamente con el lector, este será un romance gay, sin un personaje oyente autoinsertado.

«Hudson y Connor tienen una química realmente especial y nos sentimos increíblemente afortunados de trabajar con ellos», dice la fundadora y directora ejecutiva de Quinn, Caroline Spiegel. «Es emocionante observar la forma en que se conectan con el público y aparecen en la conversación cultural».

Los dos primeros episodios debutarán el 30 de diciembre, exclusivamente en quinnla plataforma de audio erótica líder y el destino para el audio erótico femenino. La compañía trabaja tanto con narradores no famosos como con actores de doblaje, ambos conocidos como “creadores”, que cuentan historias directamente a la audiencia, colocando al oyente como el personaje principal.

Desde 2022, Quinn Originals se ha asociado con varios actores reconocidos para liderar la narración. Christopher Briney se unió tras el final de “The Summer I Turned Pretty”. Los narradores anteriores incluyen a Andrew Scott, Tom Blyth, Jamie Campbell Bower, Manny Jacinto, Jesse Williams, Victoria Pedretti, Thomas Doherty, Lucien Laviscount y Katherine Moennig.

El nuevo romance llega inmediatamente después de el final de “Rivalidad acalorada”que se lanzó el 26 de diciembre. La serie canadiense fue un gran éxito tanto para el transmisor Crave de Bell Media como para HBO Max, una vez que la compraron y decidieron lanzarla este año en lugar de esperar hasta 2026. Desde entonces, se renovó para una segunda temporada.

Casey Bloys se sorprendió cuando el programa se convirtió en un gran éxito para el transmisor. «Pensé que sería un programa muy específico, tal vez solo para homosexuales, pero en realidad es una audiencia más amplia que eso. Desde un punto de vista comercial, el dinero que gastamos en la adquisición fue una inversión increíble». él dijo recientemente Puedey. «He estado en HBO durante más de 20 años. He hecho muchos programas con escenas de sexo. Creo que lo interesante de ellos aquí fue que, para cualquiera que haya estado encerrado por un período de tiempo determinado, y especialmente en el programa, ese tipo de situación de alta presión de un equipo deportivo profesional, donde salir del armario es aún más difícil, el sexo reflejaba un poco más ese sentimiento de ‘Nunca volverás a encontrar esto’. Fue intenso, pero para mí amplificó lo que estaban tratando de hacer con la narración. Dicho esto, no me quejo de que fueran atractivos y atractivos. Y diré, como le dije a Jacob [Tierney]muy bien dirigido.”

Vea fotos exclusivas de “Ember & Ice” a continuación: