Connor Storrie sobre el final de rivalidad acalorada, Te amo de Ilya Rozanov

ALERTA DE SPOILER: Este artículo contiene detalles sobre el final de “Rivalidad acalorada”Temporada 1, ahora transmitiéndose HBO máximo.

Estrella de “Rivalidad acalorada” Connor Storrie Supo desde el principio que quería ser actor.

Lo dejó perfectamente claro en videos de YouTube que hizo cuando tenía 12 años bajo el nombre de Actorboy222. Los adorables videos fueron descubiertos por fanáticos rabiosos de “Heated Rivalry” poco después de que Storrie se convirtiera instantáneamente en una estrella cuando los dos primeros episodios de la serie romántica de hockey queer se estrenaron en HBO Max hace apenas un mes.

«Estaba en lo cierto», dice Storrie mirando hacia atrás a su yo preadolescente. «Él me trajo aquí. Él fue parte de eso».

¿Qué le diría Storrie, de 25 años, a su yo más joven ahora? “Yo diría: ‘Córtate ese maldito cabello’”, bromea, antes de detenerse a pensarlo. «Le diría que hiciera más cosas antes, que hiciera más cosas suyas antes. Sólo que fuera más diligente en no solo ser actor, como tratar de conseguir un papel y esperar oportunidades. Yo le diría: ‘Intenta ponerte en tus propias cosas'».

Storrie continúa: «Amo a ese pequeño. Lo amo. Antes no me agradaba».

No fue fácil para un niño como él crecer en Odessa, Texas.

«Yo era un artista, un chico mariquita en el oeste de Texas que no quería jugar al fútbol», explica. «Quería jugar a fingir, disfrazarme y desaparecer en mundos extraños, entretener y tratar de conectarme con la gente de esa manera, y esa no era la norma allí».

Ese niño es ahora uno de los talentos jóvenes más populares de Hollywood.

Storrie protagoniza “Heated Rivalry” como Ilya Rozanov, un campeón ruso de hockey que tiene una apasionante aventura sexual que dura años con su homólogo canadiense Shane Hollander (interpretado por Hudson Williams). El programa, una adaptación de las novelas “Game Changers”, narra la relación de Rozanov y Hollander a medida que pasa de ser algo puramente físico a convertirse en una relación profundamente romántica y emocional.

El sexto y último episodio de la temporada 1 encuentra a Rozanov visitando a Hollander en su cabaña. Finalmente admiten el uno al otro que están enamorados. Pero entonces, inesperadamente, Hollander les revela a sus padres que no solo es gay sino que también tiene una relación con su archienemigo profesional cuando su padre se acerca a la pareja besándose después de hacer un viaje sin previo aviso a la cabaña.

Hablé con Storrie a través de un video de Zoom desde su casa en el área de Los Ángeles antes del final de temporada.

¿Te sorprendió que Ilya fuera el primero en decir “te amo”? Lo dijo en el monólogo ruso del episodio 5, pero esto fue diferente porque lo dice en inglés y en persona.

Sí, pero creo que esto demuestra que Ilya está en esto a largo plazo y que está entusiasmado con eso.

También es el primero en referirse a ellos como novios.

Eso es lo que pasa con estos europeos del este. No te dejan entrar en eso. Pero una vez que estás dentro, estás dentro de por vida.

¿Cómo fue entrar a la cabaña por primera vez?

Ese era el elemento de la historia que más me entusiasmaba porque es realmente genial la forma en que Jacob Tierney la escribió. Hay una especie de crescendo genial en el que fue tan rápido y veloz (la edición, la escritura) con tanta energía por adelantado, y luego aterriza y somos solo dos personas en una casa durante unos días. Como actor, ahí es donde se encuentran muchos de los momentos interesantes de actuación, donde realmente podemos sentarnos en algunas de esas escenas durante mucho, mucho tiempo. Es una especie de episodio en el que hay oficialmente una catarsis. La gente no se da cuenta debido a todas las escenas íntimas, pero esta historia realmente trata sobre personas que se enamoran a distancia. Para finalmente ver que eso se junta, hay una catarsis.

Creo que los espectadores pueden entrar en el episodio 6 pensando que será un festival sexual porque Shane e Ilya estarán solos. Hay algo de sexo, pero el episodio trata sobre mucho más que eso.

Puedes respirar. Llegan a ser normales en algún nivel, que es de lo que habla Jacob cuando dice el «final feliz». Creo que se refiere a estar regulados emocionalmente, lo suficientemente conscientes emocionalmente como para mirarnos a los ojos y decir: «Te amo, hagamos esto». Y luego, independientemente de lo que parezca después, dicen: «Vamos a inscribirnos. Estamos inscritos y estamos bloqueados».

Y luego, literalmente, te alejas hacia el atardecer cuando Shane e Ilya se suben al auto y salen de la casa de los padres de Shane.

Lo filmamos dos veces. No sé qué toma terminaron usando, pero en la primera toma, porque nos sentamos allí durante tres o cuatro minutos, hicimos toda la canción, lo cual me encanta, Hudson y yo simplemente cabalgamos en silencio y lloramos durante toda esa escena. Como actores, pensamos: «Estamos matando. Estamos en esto. Esto es real, estamos muy enamorados». Luego la música se detiene y Jacob se acerca y dice: «Muy bien, hagamos uno en el que no parezca que quieran suicidarse. Empecemos de nuevo». Él me dijo: «Sé lindo. Así de feliz. Esto es divertido». Lo interpretamos de una manera muy dramática. Pero sí, literalmente podemos cabalgar hacia el atardecer.

Creo que la charla de Shane y su madre afuera resonará mucho en la gente. Todos los niños quieren escuchar a sus padres disculparse por algo que hicieron o no hicieron.

Ambos están aceptando la verdad del asunto, y eso les permite curarse de ello, en lugar de ser simplemente una especie de apaciguamiento mutuo.

Mi amigo Ben me envió un mensaje de texto esta mañana y me dijo que el programa había «recableado» su cerebro y siente que ahora finalmente puede entablar una relación.

Guau. Se trata de amor, cariño, y de darnos cuenta de que las cosas que interiorizamos del mundo exterior nos duelen y nos afectan. Pero al final del día, tienes que hacer lo tuyo, sea lo que sea.

Has hablado de haber sido excluido en la escuela secundaria cuando algunos compañeros de clase encontraron esos videos de Actorboy222. ¿Qué le dirías a esa gente ahora?

No siento nada al respecto. Realmente no hago villano a nadie, no importa lo desagradable que sea porque creo plenamente que la gente está haciendo lo mejor que puede. Creo que la gente está herida. Creo que todos somos muy inseguros y tristes, y todos tenemos estas cosas que son tan tiernas con nosotros, y me siento bendecido por haber tenido una experiencia humana que ha sido lo suficientemente dura como para darme esa perspectiva, para decir: «Realmente me importa una mierda las palabras que uses para describirme, o si intentas avergonzarme porque me he avergonzado a mí mismo un millón de putas veces. Ya no me importa una mierda. Así que adelante. No me siento mal». sobre esto porque, especialmente por lo visible que es todo ahora en Internet, si eres una persona desagradable, creo que eso solo te hace parecer desagradable. No necesito intentar hacerte lucir desagradable. Solo trato de comportarme con gracia y comprensión, es probable que sea porque tú también te sientes bastante pequeño, porque sé que cuando he sido malo en el pasado (todos hemos hecho cosas) es porque me sentí así de grande. [he pinches a thumb and finger together]. Me sentí un poquito.

Antes de irnos, tengo que preguntar: ¿realmente te gusta el atún derretido?

No creo que haya comido un atún derretido realmente legítimo. Quizás alguna vez tuve uno de Subway. No comíamos lo mejor cuando yo era niño.

Estas preguntas y respuestas han sido editadas y condensadas.