Connor Storrie de Heating Rivalry listo para ‘Late Night With Seth Meyers’

El «Rivalidad acalorada” La adquisición continúa. Connor Storriequien interpreta a Ilya Rozanov en el éxito de Crave/HBO Max, hará su debut televisivo nocturno en “Tarde en la noche con Seth Meyers”el lunes 12 de enero.

La noticia llega un día después de que se anunciara que su coprotagonista, Hudson Williams, protagonizará su debut televisivo nocturno en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” el miércoles 7 de enero.

Desde que la serie debutó en noviembre, ha convertirse en un gran éxito tanto para Crave de Bell Media en Canadá como para HBO Max, quienes adquirieron la serie justo antes de su lanzamiento.

Una adaptación de las novelas de “Game Changers”, “Heated Rivalry” cuenta la historia de amor entre Ilya y Shane Hollander (Williams), dos jugadores de hockey encerrados que entablan una relación romántica secreta; A lo largo de los seis episodios, la relación pasa de ser puramente física a profundamente romántica.

Hudson Williams, Connor Storrie, Dylan Walsh y Christina Chang en el final de “Heated Rivalry”. sabrina lantos

En el finalel dúo finalmente pasa dos semanas juntos e intercambian «te amo». Su relación también se revela a los padres de Shane e Ilya permanece a su lado cuando sale del armario.

«Ese era el elemento de la historia que más me emocionaba porque es realmente genial la forma en que Emily Longeretta Jacob Tierney lo escribió”, dijo Storrie recientemente. Variedad acerca de el final en la cabaña. «Hay una especie de crescendo genial en el que todo fue tan rápido y veloz (la edición, la escritura) con tanta energía inicial, y luego aterriza y somos solo dos personas en una casa durante unos días».

Continuó: «Como actor, ahí es donde se encuentran muchos de los momentos interesantes de la actuación, en los que realmente podemos sentarnos en algunas de esas escenas durante mucho, mucho tiempo. Es una especie de episodio en el que hay oficialmente una catarsis. La gente no se da cuenta, debido a todas las escenas íntimas, pero esta historia realmente trata sobre personas que se enamoran a distancia. Ver finalmente cómo se unen, hay una catarsis».