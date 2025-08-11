Connor McDavid Extension Bombshell: Rumor

El Edmonton Oilers podría estar preparándose para anunciar una extensión para Connor McDavid antes de lo que la mayoría de los fanáticos anticipan.

Según el 2 podcast de hockey de Mutts, los Oilers y su capitán podrían anunciar una extensión justo después del campamento de orientación del equipo de Canadá programado del 26 al 28 de agosto en Calgary.

El campamento de orientación se llevará a cabo como el Equipo de Canadá para los Juegos Olímpicos 2026 en Milano-Cortina. Connor McDavid se encuentra entre los 42 invitados. Es un bloqueo para el equipo y podría ser nombrado capitán del equipo.

Tan pronto como termine el campo de orientación, Connor McDavid hará la transición a la pretemporada de los Oilers. Fue entonces cuando el club podría anunciar una extensión. El anuncio vendría antes de que los Oilers llegaran al éxito para sus sesiones de campamento de entrenamiento.

La extensión podría variar de dos a cuatro años. El AAV también podría estar en el vecindario de $ 16 a $ 17.5 millones. Incluso en un acuerdo a corto plazo, sería una extensión masiva. Además, haría de Connor McDavid el jugador mejor pagado en la NHL cuando se active para la temporada 2026-26.

El atraco, al parecer, es el equipo y el agente de McDavid que solucionan los detalles finales antes de que se complete el acuerdo.

Estamos escuchando que la extensión del contrato para Connor McDavid probablemente ocurrirá después del campamento de orientación del equipo de Canadá, que es del 26 de agosto al 28 en Calgary. El plan es anunciar la extensión del contrato antes de que comiencen los patines del Capitán y comience el campamento de entrenamiento. Nosotros… https://t.co/pduayhasip – 2 podcast de hockey de mutts (@2muttshockeypod) 10 de agosto de 2025

Connor McDavid es poco probable que firme una extensión a largo plazo

Como ha sido el caso durante todo el veranoEs poco probable que Connor McDavid firme un contrato máximo de ocho años este verano.

Esa situación podría ser problemática para los Oilers, ya que esta temporada baja es la última oportunidad del club de firmar a Connor McDavid con una extensión de ocho años.

La próxima temporada, la nueva Acuerdo de negociación colectiva (CBA) se activará. Entre sus cambios, los equipos ya no podrán firmar a los jugadores para acuerdos de ocho años. Los equipos solo pueden firmar a sus propios jugadores con ofertas de siete años, con agentes libres obteniendo seis.

Ese cambio podría afectar las perspectivas de los Oilers, ya que limitaría un posible acuerdo máximo a término en el futuro. Sin embargo, con McDavid reacio a maximizar su próximo contrato, hace que la posibilidad sea discutible.

Por lo tanto, los fanáticos no deberían estar sin palabras para ver a McDavid en el engranaje para un acuerdo a corto plazo como un medio para comprarse tiempo para descubrir su futuro en Edmonton.

Los aceiteros sienten presión para competir

Uno de los pensamientos prevalecientes ha sido la presión de los Oilers para seguir siendo competitivos. De lo contrario, podrían arriesgarse a perder a Connor McDavid ante la agencia libre.

Es por eso que McDavid parece no estar dispuesto a comprometerse con los Oilers durante más de tres o cuatro temporadas. Los Oilers no pueden sentarse y esperar que las cosas salgan bien, sabiendo que McDavid podría saltar el barco dentro de dos años.

Sin embargo, el club también enfrenta presión salarial. Incluso con el techo de la tapa subiendo en las próximas dos temporadas, el club necesitará maximizar su espacio de tope para garantizar que Connor McDavid tenga una lista competitiva a su alrededor.

Pero si los Oilers no se mantienen competitivos, la presión podría ser demasiado para el equipo de manejar. Como resultado, el club puede no tener otra opción que cambiar a McDavid en algún momento.

Tenga en cuenta que un tipo de presión similar obligó a los Oilers a intercambiar Wayne Gretzky hace casi 40 años.