Conmovedor retrato de un joven refugiado sirio

Cuando sólo has vivido una década, la siguiente se extiende ante ti como una aparente eternidad. Para los mayores que te crían, pasa en un abrir y cerrar de ojos. Docentes Itab Azzam y Jack Mc Innes mantienen ambas perspectivas en su película”Uno en un millón«, que traza cambios a la vez vastos y desorientadoramente rápidos en la vida de una joven refugiada siria alejada de su pasado e insegura de su futuro, y en el presente, creciendo más rápido de lo que sus padres igualmente desatados pueden procesar. Al encontrarse por primera vez con su protagonista Israa, de 11 años, en 2015, cuando ella y su familia acababan de ser desplazados de su hogar en Alepo, Azzam y MacInnes pasan diez años completos siguiéndola a través de varias etapas de alienación cultural y adaptación, junto con las pruebas más universales de la adolescencia.

La película resultante es a la vez una conmovedora adición a la verdadera biblioteca de documentales sobre la crisis migratoria europea que se ha acumulado en los últimos diez años, y un ejemplo inusual y de alto riesgo de un estudio de la mayoría de edad en lapso de tiempo (ese subgénero fascinante que cubre series de no ficción como “7 Up” de Michael Apted y “Boyhood” de Richard Linklater en cine narrativo) a medida que su joven sujeto humano crece constante y turbulentamente ante nuestros ojos. A pesar de las difíciles circunstancias bajo escrutinio, esta es una producción muy pulida y emocionalmente accesible, que seguramente conectará con audiencias televisivas sustanciales cuando se transmita en Frontline de PBS y Storyville de la BBC después de su estreno en la competencia de Sundance.

“Uno en un millón” comienza cerca del final del viaje de Israa, cuando la joven de 21 años regresa en 2025 a Siria después de la caída del régimen de Assad, boquiabierta de asombro ante los esqueléticos paisajes urbanos bombardeados de Alepo, un lugar del que solo ha albergado recuerdos de la infancia, aún más bruñidos por diez años de ausencia. Es un regreso catártico, aunque es ambiguo si es un regreso a casa o no: después de años de vivir como refugiado en Europa, Israa descubre que es posible sentirse como un extranjero en su tierra natal. Retrocedemos al primer encuentro de los cineastas con Israa y su familia, en las aceras de Izmir, Turquía, en 2015, poco después de su huida inicial desde Siria. Vendiendo cigarrillos en la calle para comprar comida para sus hermanos, la preadolescente se muestra incansablemente optimista y anticipa con impaciencia un inminente viaje a Alemania.

Su padre, Tarek, de mediana edad, por su parte, es bastante más prudente. «Estoy jugando con las vidas de mis hijos», admite ante los realizadores, quienes parecen ganarse la plena confianza y la franqueza de la familia desde el principio del proceso, hasta el punto de que Israa, al ver a sus padres pelear, informa inmediatamente al equipo de cámara con la esperanza de romper el conflicto. Hay más tensión de la que parece inicialmente en el matrimonio entre Tarek y la madre de Israa, Nisreen, una presencia tímida ante las cámaras en los primeros años de filmación, que se siente mucho más empoderada para hablar por sí misma a medida que se adapta a una forma de vida europea.

A su llegada a Alemania, esta dinámica familiar cambia y se agria aún más: Nisreen e Israa pronto abrazan la independencia que las mujeres disfrutan en su nuevo entorno, mientras Tarek se retira a una mentalidad de patriarcado resentidamente conservador. Sin embargo, como podría esperar cualquiera que haya criado a un adolescente, el arco de cambio de Israa no es una curva suave, ya que oscila entre una rebelión descaradamente occidentalizada y una aceptación más recatada de sus raíces islámicas, particularmente cuando un novio mayor, su compañero refugiado sirio Mohammed, entra en escena.

A medida que se acerca a la edad adulta, Israa se distancia firmemente de Tarek, revelándolo como un abusador volátil, pero de manera más pasiva se aleja de la influencia de su madre liberada, quien se resiste a romantizar cualquier aspecto de su pasado sirio. Nisreen comprende la nostalgia de su hija, pero se niega a compartirla. “Ella no pasó por lo que yo pasé”, dice secamente en una de las entrevistas posteriores de la película, todas las cuales están filmadas, iluminadas y diseñadas con precisión para marcar las apariencias y puntos de vista cambiantes de los participantes. (La Nisreen que vemos al final de la película, perfectamente maquillada con un hiyab turquesa que realza sus lentes de contacto azul pálido, es una presencia marcadamente diferente de la figura modesta y retraída que presenta al principio).

Azzam y MacInnes, un matrimonio de Siria y el Reino Unido respectivamente, están bien posicionados para abordar estas intrincadas confrontaciones culturales con tacto y empatía, aunque mantienen una postura en gran medida de observación durante el transcurso de la filmación: “One in a Million” es uno de esos documentales de estudio de personajes de cerca filmados con una fluidez tan íntima que casi olvidas las complejidades de insertar una cámara en este espacio doméstico tan tenso. (La partitura exuberantemente emotiva de Simon Russell le da a algunas escenas un tono intensificado de ficción llorosa).

Al principio del proceso, Israa abraza la mirada de la lente y se pregunta si la fama la espera; A los 21 años, con su vida todavía en una encrucijada, parece lista para resolverlo en privado. Sin embargo, al seguirla hasta este punto, este proyecto a largo plazo otorga una dimensión y particularidad notables al tipo de historia de migrantes que a menudo sólo se cuenta en generalidades periodísticas: muestra, año tras año, cómo el tiempo cura algunas heridas, abre otras y crea muchas propias.