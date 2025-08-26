Conmovedor, Miliano Jonathans reveló la razón para elegir el equipo nacional indonesio que defiende

VIVA – Miliano Jonathans finalmente abrió su voz sobre su decisión de mover la ciudadanía de Holandés a Indonesia. El jugador de 20 años afirmó ser determinado Equipo nacional Rojo y blanco debido a una llamada de corazón.

El mismo Jonathans tiene sangre indonesia del camino del abuelo desde Depok. En la actualidad, el proceso de naturalización del centrocampista se acelera para que pronto pueda ser oficialmente un ciudadano indonesio (WNI).

El martes 26 de agosto de 2025, el parlamento indonesio a través de la reunión plenaria aprobó la solicitud de Jonathans con Mauro Zijlstra y otros siete atletas para convertirse en ciudadanos indonesios.

Con esa decisión, las posibilidades de Jonathans de defender Equipo nacional indonesio Está abierto.

«He tomado una decisión internacional para jugar para Indonesia. Esta es una aventura completamente nueva para mí, y no puedo esperar para comenzar. Hablé especialmente de eso con mis padres», dijo Jonathans, citado por el FC Utrecht.

Jonathans afirmó que su elección de defender a Garuda no podía separarse del impulso de conciencia.

«Por supuesto, también hablé con las personas más cercanas a mí. Al final, mi corazón apoyó a Indonesia, y esa fue la razón por la que tomé esta decisión», dijo.

Aunque nunca ha bajado directamente en el campo indonesio, Jonathans ha sentido el gran entusiasmo de los partidarios de Garuda. Lo escuchó directamente de su padre.

«Mi padre vio el partido (equipo nacional indonesio) hace unos meses y regresó con mucho entusiasmo. Dijo que el fútbol estaba muy animado y no se podía comparar con los Países Bajos. Entonces, tengo mucha curiosidad sobre lo que más adelante», dijo.

Jonathans miró con entusiasmo por la oportunidad de actuar con el equipo nacional indonesio en el prestigioso evento. Se dirige a bajar en la cuarta ronda de 2026 clasificatorios de la Copa Mundial.

«Sí, ese es el objetivo. Nos someteremos a una calificación de la Copa Mundial en octubre, que consta de dos partidos. Por supuesto, esperamos lo mejor. Eso será fantástico, porque creo que tales cosas nunca han sucedido antes en la historia», dijo Miliano Jonathans.