Conmovedor mensaje de la doctora Aisah Dahlan a Erika Carlina, Jennifer Coppen está desconsolada

Jacarta – Doctor Aisa Dahlan da mensajes significativos para Erika Carlina quien ahora es madre. El prometido de DJ Bravy recibió muchos mensajes valiosos sobre cómo cuidar adecuada y correctamente a sus hijos. Por otro lado, Jennifer Coppen admitió que le dolieron las palabras de la ex niñera de Kamari, quien le dijo que no podía cuidar a los niños.

Lea también: Interrogado durante 4 horas por el caso Erika Carlina, DJ Panda guardó silencio y huyó a Alphard



Varias noticias se han convertido en temas de tendencia a lo largo del día. Los siguientes son los 4 artículos de noticias más populares en el canal Showbiz VIVA, edición del miércoles 15 de octubre de 2025. ¡Vamos, desplázate más!

El conmovedor mensaje de la doctora Aisah Dahlan para Erika Carlina que lucha por ser madre

Lea también: Resulta que Ammar Zoni una vez le pidió a Zeda Salim una cantidad fantástica de dinero y vendió sus activos.





Doctora Aisah Dahlan Foto : Instagram: @draisahdahlan

La bella artista Erika Carlina reveló otro lado de su vida como madre primeriza a la doctora y practicante de Neuroparenting Skills, Dra. Aisah Dahlan, CMHt., CM.NLP. El prometido de DJ Bravy preguntó cómo podía sentirse orgulloso de ser madre a pesar de tener un pasado oscuro.

Lea también: La respuesta de Habib Jafar a la polémica viral sobre el internado islámico: Lo importante es…



Había una pregunta que se quedó grabada en el corazón de Erika: cómo podía estar orgullosa de su papel como madre. A pesar de su error de quedar embarazada fuera del matrimonio, no mucha gente sabe que ella se esforzó por asumir la responsabilidad de su error.

Leer más aquí.

Jennifer Coppen se siente dolida al ser acusada de no querer cuidar a sus hijos por su ex niñera



Jennifer Coppen Foto : Instagram/jennifercoppenreal20

La actriz Jennifer Coppen ha vuelto a abrir la voz sobre la polémica con la ex niñera de su hijo, Kamari, que se volvió viral en las redes sociales. Esta disputa se volvió aún más acalorada después de que el esposo de su ex niñera comentara y acusara a Jennifer de calumniarla porque estaba herida.

Leer más aquí.

Respuesta Habib Jafar Respecto a la polémica viral sobre el internado islámico: lo importante es…

El mundo virtual se ha vuelto a calentar con la polémica que ha envuelto uno de los programas de la televisora ​​nacional, Trans7. Esta controversia se centra en una transmisión que se considera un insulto a las tradiciones y la cultura que prevalecen en el entorno del internado islámico, especialmente en el internado islámico de Lirboyo, Kediri, Java Oriental, en relación con el respeto a un kiai anciano.

Habib Husein Ja’far Al Hadar también respondió a la conmoción. En su respuesta, que circuló ampliamente en las redes sociales, Habib Jafar ofreció una solución educativa para reducir los incidentes y evitar que incidentes similares vuelvan a ocurrir en el futuro.