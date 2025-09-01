Conmovedor, la separación de Calvin Verdonk con NEC Nijmegen

VIVA – Atmósfera emocional para colorear Eredivisie 2025/2026 Partido entre Fortuna Sittard contra Nij nijmegen en el estadio Fortuna, domingo 31 de agosto de 2025. Jugadores Equipo nacional Indonesia, Calvin Verdonksufrir su última lagia con NEC antes de la migración a Lille.

Aunque NEC debe ser derrotado del anfitrión, la atención está en realidad en Verdonk. Los partidarios de NEC desplegaron pancartas especiales como una forma de respeto por la izquierda que se había convertido en un pilar del club.

«165 veces peleando como un guerrero. Calvin, gracias por su dedicación con rojo, verde y negro», se escribió el estandarte blanco en las gradas.

El momento de la separación hizo que Verdonk se viera lloroso. Comprensiblemente, el jugador de 27 años tiene dos períodos de uniformes NEC. La primera vez que llegó en la temporada 2017/2018 prestada de Feyenoord, luego regresó desde 2021 después de haber fortalecido Twente y Famalicao.

Durante las últimas cuatro temporadas, Verdonk se convirtió en una figura importante en la línea de fondo de NEC. La lealtad y la consistencia lo hicieron respetado, tanto por compañeros de equipo como por seguidores fanáticos del club.

Desafortunadamente, NEC no pudo cerrar la separación con la victoria. Cayeron de Fortuna Sittard, quien también fue fortalecido por jugadores naturalizados indonesios, Justin Hubner. Hubner entró en el minuto 73 reemplazando a Justin Lonwijk.

En esta pelea, se cree que Verdonk aparece lleno como titular en el poste de la izquierda. Mientras que Hubner sintió la atmósfera del partido como un sustituto.

Después de este duelo, Verdonk dejó oficialmente a Eredivisie y comenzó una nueva aventura con Lille en la Ligue 1 Francia.